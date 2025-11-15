被企業當盤子削？美陸軍部長抱怨：黑鷹零件成本不到500，軍方卻得用140萬購買

美軍與該國國防工業之間相輔相成的關係，一直被外界以「軍工複合體」（Military-Industrial Complex）稱呼，沒想到、現任陸軍部長卻在近日一次演講中爆料，抨擊自家大型國防工業「詐騙」軍方，讓五角大廈（the Pentagon）被迫以昂貴價格購買、市場上能找到更便宜選項的產品，這點讓部長非常不開心。

《路透》引述美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）的說法，他聲稱大型國防公司「詐騙」美國軍方，促使他們購買昂貴的軍事裝備，而同樣物件在市場上，本可找到更便宜的商業選項。

雖然，長久以來民間監督團體與國會議員，都曾公開抱怨過美國國防承包商，對軍方浮報價格，但對於一位現任部長、如此直言不諱地批評軍工複合體的另一隻腳，此舉是極為罕見的。

德里斯科爾對媒體的發言中，不只認為這些國防供應商欺騙軍隊，他們也連帶詐騙、背後「實際出錢」的美國人民。此外，這位部長也承認、在一定程度上，這也是聯邦政府的責任，都是因為創建現有的制度結構，才讓這些公司敢於收取天文數字的售價。

美國國防部所在地的五角大廈。（美聯社）

怎樣的廠商算是大型武器製造商？《路透》在文章中舉了幾個大家耳熟能詳的案例，像是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35系列戰機，以及來自雷神公司（RTX）、諾普（Northrop Grumman）和波音（Boeing）的飛彈或防禦系統。

至於是哪個點讓陸軍部長如此震怒？

德里斯科爾提到，陸軍先前曾打算採購、隸屬塞考斯基（Sikorsky）黑鷹直升機（UH-60 "Black Hawk"）的螢幕控制旋鈕，製造商提出的報價為4.7萬美元（約新臺幣143.7萬元），但他在交叉查詢後發現，該零件的獨立製造成本僅需15美元（約新臺幣458.5元），讓身為部長的德里斯科爾完全無法接受。

「這個系統已經改變，你們（國防工業）將不再被允許、對美國陸軍這樣做！」

陸軍正在啟動一項精簡採購流程的計畫，這是五角大廈整體努力的一部分，目的是在日益增長的全球威脅下，讓軍方能夠更快地獲取技術。

美國陸軍部長德里斯科爾（右）拜訪軍方駐紮德國的基地。（翻攝自DVIDS系統）

這位陸軍部長德里斯科爾，是現任副總統范斯（JD Vance）在耶魯法學院的同學，在取得法學博士學位之前，他曾入伍成為美國陸軍一員，服役3年半期間曾派駐伊拉克，最終以中尉軍階退伍，並以9/11後退伍軍人法案（GI Bill），申請進入耶魯攻讀法學博士。

隨著他上任、美國陸軍的未來新目標是，在未來2至3年內採購至少100萬架無人機。而這個計畫、陸軍本身不希望再與「大型國防承包商」合作，而是與那些能夠生產具有商業應用無人機的公司合作，期盼避免類似的巨大價差問題再次出現。

