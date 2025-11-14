保全兒宿舍輕生！不滿變凶宅房東提告，年邁父母.公司判賠609萬。（圖／TVBS）

一名保全人員在嘉義套房輕生，導致房屋變成凶宅，引發房東不滿並提起訴訟。根據判決書指出，這棟位於嘉義的房屋被保全公司以每月4000元承租作為員工宿舍。一名周姓保全因積欠地下錢莊債務，從台中被調職至嘉義，卻在2021年11月不堪債主找上門的壓力而在套房輕生。房東對保全公司、負責人及死者父母提告，嘉義地院判決他們應連帶賠償609萬元。

保全兒宿舍輕生！不滿變凶宅房東提告，年邁父母.公司判賠609萬。（圖／TVBS）

這棟外觀如倉庫的鐵皮屋住宅，二樓以上被隔成多間套房，由保全公司租用作為員工宿舍。判決書揭露，周姓保全在台中總公司時就經常有債主上門騷擾，公司將他調職至嘉義大埔美園區。然而，債主最終找到嘉義的住處，導致周姓保全走上絕路。附近居民表示，「說睡覺睡一睡就過世了，不知道是要上班要去找他才發現。」

王姓房東在訴訟中主張，保全輕生造成房屋貶值，並指控保全公司明知員工有債務問題，卻未停職或尋求解決方法，反而將他調到嘉義，應該為此悲劇負責。鄰居透露，周姓保全輕生時約40歲，父母年紀已大，「保全公司租給他住的，他父母年紀也大了，好像沒有老婆。」

周姓保全因欠債輕生，父母未拋棄繼承，遭房東提告凶宅損害連帶賠償，雪上加霜。（圖／TVBS）

周姓保全的父母在法庭上抗辯，認為房東將「店鋪倉庫」建物違法隔間出租，且不符合居住的消防和建築法規，應減輕賠償金額。法院透過建築師公會鑑定，確認這間凶宅屬於「中凶」，價值減損約3成。嘉義地方法院庭長陳寶貴表示，「周姓男子之父母為其繼承人，其等並未聲明拋棄繼承，應於繼承遺產範圍內，龍姓男子（公司負責人）負連帶賠償責任。」

由於死者父母未拋棄繼承權，他們不僅要面對兒子原有的債務，還因「凶宅」事件被房東求償，使喪子之痛雪上加霜。本案當事人仍可提起上訴。

