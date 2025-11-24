富邦金再奪金控獲利王 有效信用卡破580萬張

金控法說會密集登場，今(24)日由富邦金上陣。統計金控業1月至9月稅後淨利衝上909.1億元，每股盈餘(EPS)為6.23元，雙數據穩居金控業之冠。截至9月底總資產超過12.4兆元，年成長5%，淨值9,434億元，普通股每股淨值為62.02元，資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.99%與12.80%。若計算至今年10月底，稅後淨利則站上1,088.4億元，每股盈餘7.51元。

各子公司中，台北富邦銀行今年前3季稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高紀錄，整體淨收益年彈11%，其中利息淨收益年升11.5%，反映存放款規模成長與淨利差提升。整體授信餘額年揚9.9%，受惠於國內大型企業與海外聯貸動撥使外幣授信年飆15.4%，中小企業授信成長也帶動台幣授信攀升12%。整體淨利差(NIM)年增4bps，逾放款比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率1,017%。

在信用卡業務部分，有效卡數規模平穩，統計至9月底約有580.3萬張，市占率為14.4%；整體簽帳金額4,617.21億元，年增3.6%，市占約12.5%。平均每月每卡簽帳金額達8,870元，逾放比0.19%，低於業界平均的0.24%。信用卡淨手續費收入較去(2024)年提高13.7%，主因為海外交易提升與部分權益調整。

富邦人壽今年前3季稅後淨利478.4億元，為業界冠軍，初年度保費、續年度保費與總保費收入則是業界第2名。投資組合上，由於適時實現股票資本利得，國內外股票報酬率均超過大盤指數，避險後經常性收益率較去年同期增長2.42%，總投資報酬率為4.23%，淨值比約11.4%，RBC約400%。

針對股東們最關心的「股利問題」，富邦金控總經理韓蔚廷表示，一直以來的配股政策都沒有改變，依然以現金股利為主，至於發多少還在編列預算當中，不過一定會考量到整體業務發展需要和股東期望，最快在明(2026)年第1季跟投資人報告。預估今年景氣動能可望延續到明年，但詳細情況仍須視美中關稅談判結果。

