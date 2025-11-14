指沈伯洋被中國通緝沒被押「柯文哲卻關1年」 陳佩琪怒問：誰比較專制獨裁

涉入京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲獲交保後，妻子陳佩琪時常分享丈夫的近況，她今（14）日在社群平台發文表示，最近看到某人被國際通緝，但沈（指民進黨立委沈伯洋）仍有行動自由；相比之下，民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？

陳佩琪指出，某天醫學會結束後，返程公車要等20分鐘，夫妻就乾脆散步回家，途中又難免提到這1年來的官司折磨。柯文哲向妻子訴苦，「極度厭煩看那種沒證據，就憑搜扣人家手機，從裡頭興文字獄的起訴書，明明大家可以做很多對國家社會有益的事，卻浪費時間在這種咬文嚼字的官司上。」

談京華城案 柯文哲：押了我1年到底查到什麼？

陳佩琪強調，她在臉書常把京華城案比喻成殺人事件，案發時人不在國內，竟被當兇手抓去關1年，但柯文哲認為，更精確地說法，是這案子到底是不是命案，到底有沒有人被殺都不知道。

廣告 廣告

陳佩琪說明，柯文哲的意思，就是京華城案到底有沒有違反法條都搞不清楚，就先找一個人在國外、不可能犯案的市長關了一整年。因此，柯文哲也說，對官司的結論就一句話，「你們押了我1年， 到底查到了什麼？」

陳佩琪續指，至於政治獻金支出、申報，柯文哲說候選人也不會自己去看財務報表，找會計事務所代勞，有錯誤更正就好，錢也沒進私人口袋，但卻大動作用刑事來偵辦他和這些人；還有政治獻金捐贈也是這樣，不論說是要給他個人或給民眾黨，錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋，他說錢長的是橫的、豎的，他一眼都沒看過，怎麼貪污？就算過程有癖瑕好了，最多也是行政裁罰而已，但他竟然被抓去關了1年，然後再求刑個28.5年的？

批民進黨行徑兇殘 陳佩琪：毫無證據下關押我先生

陳佩琪感嘆，詐騙數十億的15萬交保，「是啦，這女的不是頭頭，所以15萬交保，但都是北檢同批人辦的，先生的財務長就只是回個『謝謝』簡訊，就慘被羈押9個月，外加2千萬交保，先生更慘，不只7千萬交保，還帶電子腳鐐，每天看著這電子腳鐐，常常做家事時走過他身旁，三不五時就被充電線絆倒，心中就一把怒火，明知他不會逃亡，用這種方式來對待他，就表明是羞辱人用的。」

話鋒一轉，陳佩琪談及，最近看到某人被國際通緝，柯文哲問「證據呢？」，她也要問民進黨政府關押柯文哲1年，「證據呢？」但沈沒被押，還有行動自由，可以跑去國外開聽證會，聽說英文講得也很好，這給她很大的啟發和靈感，就是「練好英文」、「開國際記者會」。

陳佩琪直批，民進黨政府在毫無證據下關押她先生、一個在野黨主席1年，行徑之兇殘更是有過之而無不及，誰比較專制、獨裁、兇狠？大家可以比比看。

更多風傳媒報導

