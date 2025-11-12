普發一萬「登記入帳」常見Q&A：為什麼登記失敗？怎麼修改入帳帳號？如何查詢登記結果？
普發一萬登記現已開放，11月10以前完成登記的民眾，今天（12日）就會陸續收到普發一萬。你也想要登記普發一萬嗎？在操作登記的過程中，讀者朋友可能會遇到各種問題，比如：為什麼會登記失敗？如何查詢登記結果？怎麼修改入帳帳號？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的10個常見Q&A，馬上幫你排憂解難！
看更多》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
普發一萬登記可以填寫哪些金融機構帳號？
普發一萬選擇登記入帳的讀者朋友，可以填寫下列金融機構帳號：
普發一萬為什麼會登記失敗？
讀者朋友若在普發一萬登記的過程中出現「錯誤訊息」，可能是因為出現下列情形：
健保卡號 未填寫：該欄位為空值。
身分證統一編號／居留證統一證號 未填寫：該欄位為空值。
金融機構代號 未勾選：該欄位為空值。
金融機構帳號 未填寫：該欄位為空值。
身分證統一編號／居留證統一證號 輸入錯誤：請檢核身分證統一編號／居留證統一證號長度是否為10碼。
健保卡號( )輸入錯誤：請檢核健保卡號長度是否為12碼。
非今日開放登記之身分證統一編號／居留證統一證號：該健保卡號並非今日開放登記之身分證統一編號／居留證統一證號。
健保卡號( )登記完成，將於近日入帳：該健保卡號之領取資格已檢核完成，請洽往來銀行查詢，或於本網站官網查詢登記結果，無須重複登記。
健保卡號( )已完成登記，帳號核驗中：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無須重複登記。
健保卡號( )入帳成功：該健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。
健保卡號( )已登記偏鄉領現：該健保卡號為特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現。
健保卡號( )款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：該健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。
查無資料：輸入資料比對不到資料庫，可能情形包括「身分證統一編號填寫錯誤」、「健保卡號填寫錯誤」、「代領人不具代領資格」，請重新於網站登記。
以上問題排除後，要是依舊無法完成登記，可以撥打政府免費諮詢專線：1988。
普發一萬如何查詢登記結果？
11月13日起開放查詢登記結果，想查詢普發一萬登記結果的讀者朋友，請點進「普發現金官網」，點選查詢登記結果，輸入本人或代領人的身分證統一編號／居留證統一證號、發放對象健保卡號，輸入完後點選確認送出，即可查詢登記結果。查詢登記結果可能出現以下情形：
尚未登記：該健保卡號之款項尚未被申請。
登記完成，將於近日入帳：該健保卡號之領取資格已檢核完成。若有顯示修改按鈕，代表還沒送銀行核驗，可以修改；若沒顯示按鈕，代表送銀行核驗中，不可以修改。
已完成登記，帳號核驗中：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。
帳號核驗失敗，輸入帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶，請重新申請：本人或代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，輸入帳號和身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶；該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。
入帳處理中：本人或代領人之身分已確認完成，款項入帳中，該健保卡號不提供入帳帳號修改。
入帳成功：該健保卡號之款項已成功入帳。
入帳失敗，請重新申請：萬一入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改，可能情形包含帳戶已結清、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等。如有疑問，請洽1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。
已透過其他管道領取：該健保卡號之款項已透過代領人、ATM領現或郵局臨櫃完成領取。
已由本人或代領人完成登記：該健保卡號已由本人或代領人登記完成。
已登記偏鄉領現：該健保卡號為特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現。
款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：該健保卡號為直接入帳對象，由相關部會直接撥款。
普發一萬怎麼修改入帳帳號？
11月13日起，可在查詢登記結果頁面點選修改，重新選擇本人／代領人金融機構代號，並輸入本人／代領人金融機構帳號，接著點選確認送出，就能完成修改入帳帳號；或可於首頁重新登記入帳。假如本人／代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，其登記之健保卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，請重新點選登記入帳。
普發一萬我登記成功了，為什麼還沒收到錢？
11月13日起，可在普發現金官網查詢實際登記結果，查詢登記結果若有有核驗失敗、入帳失敗等情形，請重新於普發現金官網登記，或至ATM／郵局領現；另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。
請注意，如果碰到入帳失敗的情況，像是「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」、「無此帳戶」、「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改。如有疑問請洽1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。
銀行可以扣押我的普發一萬嗎？
不可以！依據因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第7條第2項，銀行不得扣押普發一萬款項，若有扣押議題請洽入帳行處理。
我最近有更換健保卡，是否還可以登記普發一萬？
可以！更換健保卡不影響領取的資格，讀者朋友如果不屬於直接入帳者，可以從登記入帳、ATM領取或郵局領現，三種管道中擇一管道領取。更換健保卡後，兩個營業日時間帳號資料就會更新完成，在此之後便可點擊普發現金官網進行登記。
普發一萬未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，登記入帳怎麼填？
由父母或監護人其中一人代為登記即可！舉例來說，媽媽要登記代領小孩的普發現金，請點選普發現金官網的「登記入帳」，接著在「本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號」、「本人／代領人金融機構代號」、「本人／代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」四個欄位均填入媽媽的資料，並按下「新增」按鈕，再於「發放對象健保卡號#2」填入孩子的健保卡號，就能完成登記代領。
我用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果為什麼是「查無資料」？
讀者朋友若已用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果卻出現「查無資料」訊息，主要是查驗移民署名冊後，發現您無領取資格。持居留證者，須符合以下領取條件，才能申領普發一萬：
取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。
中國大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。
外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。
香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，且取得居留許可。
中國大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。
上述五項之人取得定居許可，尚未設戶籍。
取得我國永久居留許可之外國人。
如您有領取資格認定問題，請洽移民署各縣市服務站。
我用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果為什麼是「您不符合領取資格」?
讀者朋友若已用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果卻出現「不符合領取資格」訊息，主要是查驗移民署名冊後，發現您無領取資格。持居留證者，須符合以下領取條件，才能申領普發一萬：
取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。
中國大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。
外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。
香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，且取得居留許可。
中國大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。
上述五項之人取得定居許可，尚未設戶籍。
取得我國永久居留許可之外國人。
如您有領取資格認定問題，請洽移民署各縣市服務站。
普發一萬相關新聞看更多》
撰稿記者：吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
