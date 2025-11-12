普發一萬「登記入帳」常見Q&A：為什麼登記失敗？怎麼修改入帳帳號？如何查詢登記結果？

普發一萬登記現已開放，11月10以前完成登記的民眾，今天（12日）就會陸續收到普發一萬。你也想要登記普發一萬嗎？在操作登記的過程中，讀者朋友可能會遇到各種問題，比如：為什麼會登記失敗？如何查詢登記結果？怎麼修改入帳帳號？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的10個常見Q&A，馬上幫你排憂解難！

看更多》普發一萬登記怎麼做？小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握

普發一萬登記開跑，想要修改入帳帳號者，11月13日起可以在查詢登記結果頁面進行修改。（示意圖／Getty Images）

普發一萬登記可以填寫哪些金融機構帳號？

普發一萬選擇登記入帳的讀者朋友，可以填寫下列金融機構帳號：

普發一萬為什麼會登記失敗？

讀者朋友若在普發一萬登記的過程中出現「錯誤訊息」，可能是因為出現下列情形：

健保卡號 未填寫 ：該欄位為空值。

身分證統一編號／居留證統一證號 未填寫 ：該欄位為空值。

金融機構代號 未勾選 ：該欄位為空值。

金融機構帳號 未填寫 ：該欄位為空值。

身分證統一編號／居留證統一證號 輸入錯誤 ：請檢核身分證統一編號／居留證統一證號長度是否為10碼。

健保卡號( )輸入錯誤 ：請檢核健保卡號長度是否為12碼。

非今日開放登記之身分證統一編號／居留證統一證號 ：該健保卡號並非今日開放登記之身分證統一編號／居留證統一證號。

健保卡號( )登記完成，將於近日入帳 ：該健保卡號之領取資格已檢核完成，請洽往來銀行查詢，或於本網站官網查詢登記結果，無須重複登記。

健保卡號( )已完成登記，帳號核驗中 ：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，無須重複登記。

健保卡號( )入帳成功 ：該健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。

健保卡號( )已登記偏鄉領現 ：該健保卡號為特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現。

健保卡號( )款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶 ：該健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。

查無資料：輸入資料比對不到資料庫，可能情形包括「身分證統一編號填寫錯誤」、「健保卡號填寫錯誤」、「代領人不具代領資格」，請重新於網站登記。

以上問題排除後，要是依舊無法完成登記，可以撥打政府免費諮詢專線：1988。

普發一萬如何查詢登記結果？

11月13日起開放查詢登記結果，想查詢普發一萬登記結果的讀者朋友，請點進「普發現金官網」，點選查詢登記結果，輸入本人或代領人的身分證統一編號／居留證統一證號、發放對象健保卡號，輸入完後點選確認送出，即可查詢登記結果。查詢登記結果可能出現以下情形：

尚未登記 ：該健保卡號之款項尚未被申請。

登記完成，將於近日入帳 ：該健保卡號之領取資格已檢核完成。若有顯示修改按鈕，代表還沒送銀行核驗，可以修改；若沒顯示按鈕，代表送銀行核驗中，不可以修改。

已完成登記，帳號核驗中 ：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。

帳號核驗失敗，輸入帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶，請重新申請 ：本人或代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，輸入帳號和身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶；該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。

入帳處理中 ：本人或代領人之身分已確認完成，款項入帳中，該健保卡號不提供入帳帳號修改。

入帳成功 ：該健保卡號之款項已成功入帳。

入帳失敗，請重新申請 ：萬一入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改，可能情形包含帳戶已結清、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶等。如有疑問，請洽1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。

已透過其他管道領取 ：該健保卡號之款項已透過代領人、ATM領現或郵局臨櫃完成領取。

已由本人或代領人完成登記 ：該健保卡號已由本人或代領人登記完成。

已登記偏鄉領現 ：該健保卡號為特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現。

款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：該健保卡號為直接入帳對象，由相關部會直接撥款。

普發一萬怎麼修改入帳帳號？

11月13日起，可在查詢登記結果頁面點選修改，重新選擇本人／代領人金融機構代號，並輸入本人／代領人金融機構帳號，接著點選確認送出，就能完成修改入帳帳號；或可於首頁重新登記入帳。假如本人／代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，其登記之健保卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，請重新點選登記入帳。

普發一萬我登記成功了，為什麼還沒收到錢？

11月13日起，可在普發現金官網查詢實際登記結果，查詢登記結果若有有核驗失敗、入帳失敗等情形，請重新於普發現金官網登記，或至ATM／郵局領現；另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

請注意，如果碰到入帳失敗的情況，像是「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」、「無此帳戶」、「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改。如有疑問請洽1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。

銀行可以扣押我的普發一萬嗎？

不可以！依據因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第7條第2項，銀行不得扣押普發一萬款項，若有扣押議題請洽入帳行處理。

我最近有更換健保卡，是否還可以登記普發一萬？

可以！更換健保卡不影響領取的資格，讀者朋友如果不屬於直接入帳者，可以從登記入帳、ATM領取或郵局領現，三種管道中擇一管道領取。更換健保卡後，兩個營業日時間帳號資料就會更新完成，在此之後便可點擊普發現金官網進行登記。

普發一萬未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，登記入帳怎麼填？

由父母或監護人其中一人代為登記即可！舉例來說，媽媽要登記代領小孩的普發現金，請點選普發現金官網的「登記入帳」，接著在「本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號」、「本人／代領人金融機構代號」、「本人／代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」四個欄位均填入媽媽的資料，並按下「新增」按鈕，再於「發放對象健保卡號#2」填入孩子的健保卡號，就能完成登記代領。

我用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果為什麼是「查無資料」？

讀者朋友若已用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果卻出現「查無資料」訊息，主要是查驗移民署名冊後，發現您無領取資格。持居留證者，須符合以下領取條件，才能申領普發一萬：

取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。

中國大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。

外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。

香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，且取得居留許可。

中國大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。

上述五項之人取得定居許可，尚未設戶籍。

取得我國永久居留許可之外國人。

如您有領取資格認定問題，請洽移民署各縣市服務站。

我用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果為什麼是「您不符合領取資格」?

讀者朋友若已用居留證完成普發一萬登記，查詢登記結果卻出現「不符合領取資格」訊息，主要是查驗移民署名冊後，發現您無領取資格。持居留證者，須符合以下領取條件，才能申領普發一萬：

取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。

中國大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可。

外國人為國內現有戶籍國民之配偶，且取得居留許可。

香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，且取得居留許可。

中國大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。

上述五項之人取得定居許可，尚未設戶籍。

取得我國永久居留許可之外國人。

如您有領取資格認定問題，請洽移民署各縣市服務站。

撰稿記者：吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞