焦點股》創見：記憶體熱潮延燒 連拉4根漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕老牌記憶體模組廠創見 (2451)受惠記憶體缺貨漲價，近期市場能見度大增，上演大復活行情，今股價再度帶量飆漲停，以196.5元、大漲17.5元鎖住，創新天價，連拉4根漲停板，並連續6個交易日上漲，累計漲幅超過5成，總成交量超過64萬張。

國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，帶動DRAM、NAND Flash缺貨，創見雖跟三星、Sandisk長期具穩固供應關係，但近幾個月仍追貨追得很辛苦，10月NAND Flash供應商就未給貨，DRAM供應量也少，價格大漲買不到貨成為各家模組廠頭痛問題。

DRAM產品約占創見2成營收比重，嵌入式儲存記憶體約達6成。口袋深的創見，面對市場缺貨，已提早備貨，才能穩定供應工控領域的客戶，目前維持約3個月庫存量，存貨金額約40億元，屬健康水位，繼第3季獲利創佳績之後，第4季可望比第3季更好。

受惠記憶體價格大幅上漲，創見第3季營收達41.09億元，季增27.2%、年增63.2%；毛利率45.21%，稅後淨利15.11億元，季增259%、年增334%，每股盈餘3.52元。因財報繳出佳績，創見近期成交量遽增，股價頻漲停並屢創新天價，但昨券資比也上升至10.79%，較上週五的4.45%大幅提高。

