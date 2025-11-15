禁令期間仍有3萬顆芬普尼蛋流出 衛福部長強調嚴查到底

禁令期間流出3萬顆芬普尼蛋，石崇良：一定會嚴格查處。圖為彰化縣文雅畜牧場，11／12日大門深鎖，招牌也已拆除。（圖／報系資料照）

台中龍忠蛋行販售的散蛋，14日被檢出0.05ppm的芬普尼及其代謝物，逾3萬顆被消費者買走。衛福部長石崇良今（15日）出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮時直言，台中蛋行檢出的芬普尼蛋是文雅畜牧場流出，日期竟然是在我們公布禁止移動期間，「這讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情？」一定會嚴格查處。

衛福部長石崇良表示，上次在彰化驗出芬普尼蛋後，我們就採取了一連串的措施，最後也追蹤溯源到源頭是文雅畜牧場，針對這個畜牧場要求，不准再有移動，所有的蛋都已經不准上市。

衛福部長石崇良今（15日）出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮時直言，台中蛋行檢出的芬普尼蛋是文雅畜牧場流出，日期竟然是在我們公布禁止移動期間，「這讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情？」，一定會嚴格查處。（圖／中國時報林周義攝）

石崇良說，昨天在台中的蛋行檢出，追蹤溯源發現，這是文雅畜牧場流出的蛋，日期竟然是在公布禁止移動期間，「這讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情？」根據彰化縣衛生局提供給衛福部的資訊，11月5日就採取移動管制。

有鑑於此，衛福部已發文彰化縣政府，要求查明到底發生什麼事，而且要究責，為什麼在中央的決定、指令之後，還有這樣的事情發生。石崇良說，我們一定會嚴格查處，他也提醒消費者，若曾經在龍忠蛋行買過蛋，可以拿回去退貨，不要食用。

