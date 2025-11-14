經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值是否高估或低估，這是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，過於簡單粗暴。圖／本報資料照片

最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」(Big Mac Index)來判斷一國幣值是否高估或低估，背後的根據是購買力平價理論(Purchasing Power Parity)。這是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，但絕非精確或嚴謹的方式。這種方式過於簡單粗暴，而且跟選擇比較的商品有關；打個比方，如果用「星巴克美式咖啡指數」、或是「95汽油指數」，結果會完全不同。

「經濟學人」雜誌亞太版在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）為封面故事。這位不具名的專家說，各國匯率是否有刻意人為操縱，其實美國財政部最關心，每半年會定期檢視，有三個標準：對美貿易順差、對全球經常帳盈餘、還有央行外匯干預情形等，方法論比大麥克指數嚴謹一些。目前台灣是被列為觀察名單，美方並未指控台灣操縱匯率。

「經濟學人」說台灣低估匯率創造大量出口，傷害了消費者。專家表示，事實上，所謂的消費者也是受雇者，出口產業如果蓬勃發展，也會創造就業、帶動薪資成長。此外，若說新台幣低估造成進口物價上漲，以過去台灣的進口物價跟消費者物價來看，相比於鄰近國家、甚至美國，其實低而平穩多了。

最重要的是，這篇文章把台灣大額順差歸因於匯率低估，專家認為這抹煞了台灣在全球科技供應鏈的產業競爭力，這種說法對台灣並不公平。台灣出口的核心不是靠低價，而是建立在晶片、伺服器與先進製程等高附加價值產業。這些產業的關鍵競爭力是技術密度與供應鏈整合，而非匯率高低。

此外，經濟學人的文章把壽險資金布局美國公債描繪成「巨大風險」，專家指出這也有點誤導。壽險業買美債非台灣所獨有，全球壽險公司皆持有大量美元長天期資產，原因在於美國債市深度高、流動性佳。例如日本壽險的海外資產占比就更高，但沒聽說日本壽險公司會因匯率波動而倒閉。台灣的壽險並非裸露部位，包括避險與部位都受到嚴格監管。

至於房價的問題，專家說，除了利率之外，還包括稅制、土地供應、炒作等原因，把這些問題都怪罪匯率，並沒有點出關鍵所在。

這位專家表示，「經濟學人」的立論忽略三個現實：一、台灣是全球科技鏈中心之一，不是依賴便宜貨幣的國家。二、地緣政治風險使台灣需要穩定匯率，而不是快速升值。三、壽險業與房價問題的根源是結構性，不是匯率政策。「經濟學人」把台灣龐大的經常帳順差跟房價、壽險資產、消費等議題，串成一個「被低估的貨幣造成結構失衡」的故事，這種論述忽略了台灣在全球供應鏈的獨特地位、地緣政治風險，以及成熟金融市場的運作邏輯，因此結論有待商榷。畢竟，拿漢堡來做為衡量半導體強國的尺度，結果自然偏離現實。

最後，「經濟學人」忽略了台灣面臨的地緣政治風險。專家說，對台灣而言，當前匯率政策的核心與其說是壓低匯率，更重要的是「維持穩定」。若任由新台幣自由升貶，國際資金可能因政治疑慮出現大幅波動，反而危及就業、物價與金融市場。小型開放經濟必須管理匯率波動，而非追求自由漂浮的那種教科書式的解方。「經濟學人」忽略了這些關鍵，所以未能真正理解台灣經濟的強韌與現實。

