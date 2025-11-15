4萬顆芬普尼蛋流入台中恐已吃下肚 食安處:售散客.餐飲店已全數用罄

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出禁藥「芬普尼」列為案例場，被發現疑違反「移動管制」，販售4萬顆疑慮蛋品給台中「龍忠蛋行」。台中市食安處14日深夜緊急通報，並追回約7600顆，不過其餘雞蛋已經售出給散客以及35家餐飲店、麵店、早餐店等，均已全數用罄。

台中食安處表示，在11月7日接獲跨縣市通報，開始進行預防性下架工作，10日派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗，結果於11月14日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物含量 0.05 ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

廣告 廣告

台中食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨數量為200籃、約4萬顆，目前已下架回收38籃、約7600顆，其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

而台中食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

台中食安處強調，將持續滾動式抽驗流通蛋品並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護市民食安。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

芬普尼蛋流出！列管文雅畜牧場賣4萬顆給台中蛋行 食藥署要求究責

芬普尼蛋僅是個案？ 食藥署長遭砲轟改口：不排除更多案例

又驗出芬普尼！畜牧場疑殺蟲劑噴雞隻 遭罰12萬移送檢調