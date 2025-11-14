五口命案涉案團主傳血照、恐嚇殺人 王母遺書留「無止盡壓榨與還債」

震驚全台的台中豐原五口命案，幕後主嫌李姓團長前後狠詐王家人1536萬，期間多次傳訊恐嚇「哥哥請神經病的人去你們家附近」、「神經病殺人不會有罪」，甚至還傳割腕血照。而起訴書內容曝光王家人血淚真相，王媽媽遺書寫下，「到死都不知道公司名和地址，賣房子不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債」，道盡一家人被逼債的無奈與恐懼。

傳訊「神經病殺人不會怎樣」 李姓團主還恐嚇砸店

台中豐原王姓一家五口遭到投資詐騙千萬，夫妻倆生前明明還曾到過議員謝志忠服務處尋求協助，但最終仍發生憾事。隨著案子偵查終結，涉案的李姓團主被起訴，恐嚇驚句跟著曝光，她以違約金等名目強行勒索，還傳訊「請了有精神病的人在等了，有精神病的殺人也不會有罪」、「要輕生是不是？我很喜歡」，還自稱「我真的很可怕，去你家重新裝潢一下」，暗指要去砸店，甚至傳割腕血照恐嚇。

李姓團主恐嚇驚句曝光，甚至還傳血照。圖／台視新聞（資料畫面）

王家遺書淚控「我們笨被騙」 女婿發聲：得到懲罰就好

王家人不斷遭到威脅，債務持續重壓、心生絕念，王家大姐最後訊息留下「我們笨、被騙，用死亡面對」，媽媽則提到，「到死都不知道公司名跟地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債」，最後一家五口人被逼著走上絕路。

王家女婿透過當初求助的議員發聲，表示只要李姓團長得到應有的懲罰就可以。害了一家五口人命，狠毒的李姓團主僅被求刑15年，鄰居感慨關個幾年又出來騙人，法官要是輕判，未來不知道還有多少人受害！

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

