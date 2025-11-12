佳格攜米其林綠星餐廳推代謝餐飲 行政主廚徐兆麟設計「居家好代謝食譜」
【緯來新聞網】現代上班族三餐幾乎被外食佔滿，長時間久坐、缺乏運動，加上不規律飲食與高油高鹽的攝取習慣，使代謝健康成為職場族群的隱憂。為了讓忙碌的上班日常也能吃得輕盈、吃出好代謝，佳格食品攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，共同打造辦公商圈的「代謝友善餐飲」，以「好醣、好油、高纖與優質蛋白質」為訴求，結合健康、永續、美味兼具的概念推出一系列聯名餐飲與居家食譜，將「代謝健康」從概念變成真正能落地的日常選擇。
小小樹食行政主廚徐兆麟分享本次與佳格食品集團合作「代謝友善餐飲」。（圖／佳格提供）
此次聯名以小小樹食風味餐點——絲綢起司墨式蕃茄燉飯、糖醋脆雞佛陀碗為基礎，融入佳格多款代謝友善產品，並同步推出全新甜點「焦糖可可穀脆塔」也搭配推出「烤穀麥-水果口味」及兩款飲品「藍莓可可燕麥優格飲」與「毛豆堅果燕麥奶昔」。11月12日至12月31日期間限定，並且在小小樹食大安店、敦南店、忠泰店及微風南山店推出，邀請民眾在一口美味中，啟動代謝力。
不僅如此，佳格更深入與小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim）合作設計「居家好代謝食譜」，讓民眾能在家中使用佳格代謝友善產品，輕鬆實踐代謝友善飲食哲學。從外食到居家，打造代謝健康生活儀式感。
「好醣」食譜 蘆筍燕麥舞菇起司燉飯：以「桂格原片原味大燕麥片」取代部分米飯，增添纖維及燕麥香氣，升級整體口感層次，並以「得意的一天極選酪梨油」拌炒佐料，吃燉飯也能攝取好醣、好油、高。（圖／佳格提供）
佳格食品集團陳文琪永續長指出，「佳格健康營養研究所」關心全台上班族的代謝健康，期盼能透過與小小樹食聯名合作，推廣攝取充足好醣、好油與高纖、優質蛋白質的代謝友善餐食，助力全民啟動代謝力，創造狀態很好的中壯世代。
佳格攜手設點於各大辦公商圈的米其林綠星餐廳「小小樹食」，共同推動營養與美味兼具的創新蔬食體驗。結合佳格營養研究成果與小小樹食的創意料理，由專業營養師參與設計，將科學營養概念融入每一道餐點，實踐「用一餐啟動代謝力」的理念。此次合作旨在為上班族打造時尚、健康的代謝友善飲食環境，讓美味與健康不再二選一，為都市生活注入強力應援。
絲綢起司墨式蕃茄燉飯 小小樹食人氣主食絲綢起司墨式蕃茄燉飯升級使用「桂格免浸泡7+纖蔬花米穀飯」，以多穀種子取代白米，全面提升膳食纖維、口感層次更豐富。（圖／佳格提供）
佳格啟動「全民好代謝運動」首波計畫，不僅推出與小小樹食合作的期間限定「好代謝經典餐」，更進一步攜手小小樹食行政主廚徐兆麟（Tim），以「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」為四大原則，特別設計四道「居家好代謝食譜」。結合佳格食品旗下代謝友善產品與日常食材，讓代謝友善飲食更貼近生活，幫助民眾在家也能輕鬆實踐營養均衡。
藍莓可可燕麥優格飲 結合「桂格經典喝的燕麥飲」與「福樂頂級無加糖希臘式優酪」，加入藍莓與可可，打造出酸甜平衡的風味。結合優質蛋白質，讓代謝補給更順口。（圖／佳格提供）
佳格致力於成為「全家的營養健康夥伴」，期盼透過營養教育幫助民眾找回維持健康的核心力量。與小小樹食此次聯名攜手，希望讓民眾理解「飲食即是代謝的起點」，不論外食或在家，都能從一餐開始促進代謝力，吃出輕盈活力。民眾也能透過主廚的簡單食譜，讓忙碌生活也能充滿健康儀式感。
佳格X米其林綠星主廚徐兆麟 「居家好代謝食譜」。（圖／佳格提供）
