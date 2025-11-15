大衣出動！下週恐連三日溼冷 氣象署：台北低溫下探16 度

氣象署今(15)日表示，週末(16-17)水氣略增，週一至週三(18-20)東北季風增強，北部及東半部降雨達高峰，氣溫驟降，北台灣最低可至16℃。(圖為溼冷示意) 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 氣象署今(15)日表示，未來一週天氣起伏明顯，週末(16-17)日水氣略增後，週一至週三(18-20)日東北季風大幅增強，北部與東半部將迎來此波降雨高峰，氣溫同步大幅下滑，北台灣最低溫可能降至16℃。氣象署指出，週一、週二(18-19)為雨勢最明顯時段，東半部及北部山區有局部大雨機會，提醒民眾留意保暖並備妥雨具。週四至週六(21-22)日東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩。

氣象署分析未來一週降雨趨勢，週日(16)日水氣稍增，主要降雨集中在迎風面北部及東半部地區。緊接著，週一至週三(18-20)受東北季風增強影響，迎風面降雨趨勢顯著，尤其在週一、週二(18-19)這兩天，北部及東半部降雨最為明顯，可能有局部大雨出現。到了週四至週六(21-22)，雖然東北季風仍持續影響，但水氣將會逐漸減少，降雨範圍將縮小。氣象署指出，馬祖、金門、澎湖地區在這段期間大致維持多雲到晴的天氣型態，僅週一至週三(18-20)金門、澎湖有短暫陣雨的機會，週一(18)日馬祖有局部短暫陣雨。

在溫度趨勢方面，氣象署說明，下週溫度起伏相當劇烈，特別是在北部地區。週日(16)日各地高溫普遍仍可達 26 °C 至 28 °C，其中南台灣高溫甚至逼近 30 °C。然而，從週一(18)日開始，受到增強的東北季風影響，氣溫將快速走低。以台北為例，週日(17)日高溫約 26 °C，但到了週二(19)日最低溫將降至 16 °C，與週日相比，降溫幅度達 10 °C。

氣象署指出，這波降溫主要影響北部、中部及花蓮地區。從週一(18)日至週三(20)日，台北、台中、花蓮的最低溫都將降到 16 °C至 18 °C 之間。儘管如此，南台灣高雄地區的溫度變化相對緩和，白天高溫仍維持在 24 °C以上，夜間低溫約 19 °C至 21 °C。整體而言，各地區週一至週三(18-20)早晚感受偏涼，北台灣將轉為濕冷，民眾需留意溫差變化。

氣象署表示，16日起北部與東半部先轉雨，18至20日雨勢最明顯且有局部大雨，21至22日水氣減少；外島多雲到晴，僅18至20日局部短暫雨。 圖：氣象署／提供