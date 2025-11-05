柬埔寨太子集團狂撈45億！林楚茵憂台灣淪洗錢中繼站 經濟部：加強管理

記者詹宜庭／台北報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」在我國友邦帛琉從事不法活動，協助中國滲透，動搖台帛邦交，還涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢調起訴。民進黨立委林楚茵今（5日）質詢時提到，太子集團在台設立空殼公司洗錢是否暴露我國管理漏洞，使台灣淪為洗錢中繼站？經濟部政務次長江文若則回應，針對同一地址設立兩家以上公司之可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件，經濟部也會加強與地方政府登記人員溝通，強化管理。

林楚茵上午於外交國防委員會質詢時提到，美國智庫「太平洋經濟學」早在今年3月警示太子集團在帛琉協助中國政府破壞帛琉主權，迫使帛琉改變對台外交立場。台灣與帛琉雖為邦交國，近年台商投資卻停滯不前，反觀中國勢力透過金流與不法行為大量介入。

外交部長林佳龍表示，帛琉的產業與選舉確實面臨中國的操弄，中國也收買特定人士進行「菁英俘虜」。外交部已啟動「榮邦計畫」，於帛琉推動零碳排智慧運輸及永續觀光，並鼓勵國人投資，2026年太平洋島國論壇（PIF）將由帛琉主辦，屆時將展現「榮邦計畫」之成果。

林楚茵質疑，太子集團在台設立空殼公司洗錢是否暴露我國管理漏洞，使台灣淪為洗錢中繼站？經濟部政務次長江文若則回應，針對同一地址設立兩家以上公司之可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件，經濟部也會加強與地方政府登記人員溝通，強化管理。至於柬埔寨詐團高層多次免簽入境台灣，林楚茵憂心新南向免簽待遇遭鑽漏洞，要求外交部重新檢視新南向簽證制度，林佳龍回應，將滾動式檢討各國簽證優惠，視犯罪風險調整條件。

