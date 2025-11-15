獨家／美式賣場聯名「隨星杯」遭代購瘋掃？客搶嘸氣炸

民眾到美式賣場買聯名的咖啡隨星杯組。（圖／della.cuisine IG）





昨天（14）新竹有民眾到美式賣場買聯名的咖啡隨星杯組，但連續撲空兩天，詢問工作人員，得到的回覆居然是「代購的人會來掃貨」讓他氣炸了。而今天（15）實際回到賣場一趟，再度銷售一空，而賣場回應，從今日中午開始，一張會員卡限制買一組。

部落客della.cuisine：「早上9點半開門直接被搶光欸，直接完售」。

真的不誇張，婆婆媽媽衝進美式賣場，顧不得隨星杯的紙箱全掉在地上，先搶再說。

部落客della.cuisine：「這一大罐中有15個深焙、15個中焙，深焙有焦糖可可味，中焙有堅果香味。」

畢竟美式賣場聯名推出的咖啡探索組，不是你想買就能買到，把即溶粉裝在招牌的外帶杯裡，真的好可愛。不過有顧客抱怨，自己已經比營業時間還要早到，卻還是買不到，隔天再去依舊撲空。

撲空顧客：「我禮拜四早上就請假，結果就沒有看到，找不到貨，主管跟我說代購的人就掃貨了，很正常，你都知道會被代購掃光，那你為什麼不做限購呢。」

消費者認為賣場根本放任黃牛代購，而《EBC東森新聞》也實際回到賣場一趟看看情況。賣場店員：「目前真的沒有了，不要在那邊等了。」

賣場表定10點鐘營業，會提前讓客人先進場逛，不過居然一進去就被告知，咖啡組早在9點半完售，排了一早只等了寂寞。賣場店員vs.記者：「有大戶買整板，（整個棧板噢），差不多。」

現場顧客：「昨天我們一直以為會放出來到那邊去，殊不知一出來，不知道是這在這邊，就全部都被抱光光了。」

也有其他網友分享昨天去新竹分店，直擊有人疊了一整車隨星杯，懷疑是代購大隊出沒，網路上也真的有人在分裝販售，一個賣30到50元不等，甚至有人賣到1200元。美式賣場回應，從今日開始限制一張卡只能買一組，要遏止代購歪風。

