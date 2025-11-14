經濟學人指新台幣匯率被低估衍生「台灣病」 央行5點說明駁斥

《經濟學人》（Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，引用大麥克指數，稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，衍生諸多經濟問題。央行今天晚間作出5點說明，強調《經濟學人》過往坦承大麥克指數有缺陷，不適合用以評估一國匯率是否高估或低估，iPhone指數就與其結果落差甚大，以此為基礎的推論並不成立，且美國財政部從未要求新台幣升值。

《經濟學人》（Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，一大因素是央行長期壓低新台幣匯率衍生諸多問題。央行（圖）14日晚間作出5點說明，強調《經濟學人》過往坦承大麥克指數有缺陷，不適合用以評估一國匯率是否高估或低估，以此為基礎的推論並不成立。（中央社資料照）

《經濟學人》以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom） 」論述台灣經濟問題，報導引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。

廣告 廣告

央行晚間作出5點說明，第一，影響匯率的因素眾多，匯率是由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動是影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

第二，過往《經濟學人》已坦承大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估。央行指出，只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承大麥克指數有其缺陷；2006年時，《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

央行表示，若利用其他單一商品指數評估一國通貨匯價是否高估或低估，也可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元是遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。

此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果背道而馳。

第三，當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，因此僅以一籃商品與服務計算的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，因此不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率的高、低估。

第四，基於上述因素，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率的合理價位，因此，《經濟學人》文章指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應，並不成立。

第五，儘管2025年至今，台灣對美國商品貿易順差擴大，期間央行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，美國財政部從未要求新台幣升值。