蘇巧慧將率民進黨2026戰新北 政壇大咖刷一排力挺：衝衝衝

政治中心／劉宇鈞報導

佈局2026地方選舉，民進黨選對會5日召開會議，決議新北市徵召現任立委蘇巧慧出戰。不少政壇人士紛紛到蘇巧慧的臉書留言力挺，盼她能發揮父親蘇貞昌「衝衝衝」的精神，贏回新北市。

蘇巧慧在臉書上發文表示，選對會通過決議，將建請中執會提名她為新北市長候選人。這段時間感謝許多新北鄉親好朋友給她的肯定和鼓勵，也感謝選對會的推薦。

「我已經做好準備，承擔這個重任！」蘇巧慧強調，她不但自己要贏，也會籌組最強的團隊，帶領黨籍的新北議員候選人，一起打贏2026的選戰。

眾多政壇人士留言支持，民進黨發言人吳崢喊「衝衝衝」、民進黨籍基隆市議長童子瑋說「巧慧姐加油，凍蒜凍蒜」、民進黨立委賴惠員也說「巧慧市長加油！」、民進黨立委陳培瑜也喊「巧慧加油」、民進黨立委陳素月說「一起衝衝衝，一起打贏2026選戰」，將代表綠營出戰2026台中市長的民進黨立委何欣純則說「一起加油，凍蒜」。

對於同黨同志及支持者的堅定相挺，蘇巧慧強調，非常感謝，她會繼續加油。

