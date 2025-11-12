【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。

民進黨立法委員王義川今日在《頭家來開講》節目中指出，韓國瑜應該在一個大家長的角度，即使是國民黨或民眾黨的任何一個議員，遭受到任何一個國家講這些話，中華民國總統都可以站出來捍衛他的人身安全，王義川認為，韓國瑜在格局上「比較Low」，王義川表示，韓國瑜應該展現出他的高度，未必要像賴清德總統說的「率領跨黨派立委聲援」，只要用立法院長的身分出來聲援，就能展現他的格局，回嗆賴清德總統的那些話，「其實都是多餘的」。

對於沈伯洋遭到中國「全球通緝」，陸委會主委邱垂正嚴正指出，這不是針對個人，而是針對所有台灣人民的集體脅迫與跨境鎮壓行為，呼籲國人團結一致，以韌性與決心反制中共威脅。

原文出處：頭家講(影)／沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了

