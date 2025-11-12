在台灣沒人看見的戰場 風雨再起 台電人黑暗守光
【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭羅東、五結及蘇澳地區因豪雨造成道路積水、地下配電設備被淹，累積超過7000戶停電。花蓮光復鄉與萬榮鄉一帶，則有多處村落傳出淹水與道路中斷，部分地區一度通訊不穩、電力受影響。當多數人避難時，有一群人卻逆著風雨前行，他們是台電的搶修人員。
（圖／緯來財經提供）
「那天小孩打電話打不進來，爸爸媽媽的屋頂被掀開，我什麼都不知道。」台電資深領班陳怡霖回憶颱風夜的景象。當時，嘉義地區兩千多支電桿倒下，三十人卻要守五個鄉鎮。他從凌晨三點半帶著同仁推開障礙，只為開出一條能送電的路。如今，鳳凰颱風再襲，全台各地的「點燈人」又一次被召喚上場。
「我們是點燈的人，哪邊暗，我就在哪個地方點燈。」這句話，是陳怡霖35年職涯的信念。另一位班員蘇博彥說：「越覺得危險，工作反而越安全，因為你會更注意。」對他們而言，敬畏天地、心存善念，不只是信仰，更是保命的準則。
搶修現場沒有英雄光環，只有汗水與危險。曾有同事在任務中觸電殉職，留下難以抹去的痛。「女兒問我，意外先到還是明天先到？我也不知道。」陳怡霖語氣沉重。即使如此，他們沒有時間悲傷，因為每一次停電，都是民生的焦慮與恐懼。
隨著極端氣候頻仍、災害不斷，台電近日也啟動大規模徵才，盼吸引更多年輕人加入電力維運行列。當村莊陷入黑暗，總有人在風雨裡，把光送回每一個家。這份工作或許艱辛，卻也最有意義。
