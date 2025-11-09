客機系統訊號異常滯港 國籍航空：檢修時間超出預期

香港 / 綜合報導

又有國籍航空班機出現異狀！昨(8)日晚間JX236航班原定從香港飛往桃園機場，但起飛前因「系統訊號異常」，在香港機場繞行一圈後返回停機坪，進行檢修。有旅客不滿在機上等待4小時後，航班才宣布取消。對此，當事航空公司回應，因檢修時間超出預期，安排旅客入住飯店休息，改搭乘隔日航班返台。

旅客提著大包小包行李，在航空公司櫃檯前，排起了長長人龍，因為他們的航班，起飛前出現異常宣布取消，當事乘客L小姐說：「他大概七點半的時候開上跑道，之後就一瞬間就震動非常大。然後有人還尖叫，就大家嚇到了一下，結果飛機就停住了。停住之後沒有任何說明然後過了一段時間之後，機長廣播說飛機系統有問題。」

L小姐搭乘國籍航空JX236班機，原定昨(8)日晚間7點45分，從香港飛往桃園機場，沒想到航班繞行機場一圈後，返回停機坪，隨後取消航班，留在香港檢修，就有旅客不滿抱怨，8點20分班機在跑道停很久後，機師才廣播「飛機系統有問題」，之後兩度關掉空調空氣稀薄，很多人咳嗽喊熱，一直到11點多才宣布取消班機，整整等待了4小時。

當事乘客L小姐：「台灣人的忍耐力很強，就是大家幾乎都不抱怨然後就好像很樂觀的接受這件事情，然後一直是到三個多小時開始，有一些零星的人有點不高興說為什麼都沒有做處理。然後他們就是非常含糊這樣子。就也沒有給出任何答案，也沒有開廣播，等了四個多小時然後他們沒有任何賠償方案，我就覺得很誇張。」

對此當事國籍航空回應，航班起飛前出現，「系統訊號異常」，依標準作業程序，進行停機檢修，同步提供旅客機上餐點服務，但因檢修時間超出預期，安排旅客入住飯店休息，改搭乘隔日航班返台，前機師饒自強說：「當然飛機有很多重要的系統，是不許有任何故障的飛行，一旦有這些系統的訊號出現，一定要查明原因，確認修完，沒有安全疑慮才可以飛行，這個是民航機本來就要該遵守的法則。」

雖然多少造成旅客不滿，但飛行安全不得馬虎，航空公司謹慎應對，就是要讓旅客，快樂出遊平安回家。

