戴錫欽喊蔣萬安2026可為民眾黨站台 許甫：爭取選票不分政黨

2026年九合大選將至，外界關注藍白合不合，國民黨台北市黨部主委戴錫欽近日表態，台北市長蔣萬安可以幫民眾黨議員站台。對此，民眾黨副秘書長許甫今天表示，不論任何政黨，每一位選民都是要爭取、服務的對象。

許甫。（圖／中天新聞）

戴錫欽近日在廣播節目中表示，既然藍白要合作，民眾黨在台北市的選戰中可能沒有母雞，對他們影響當然很大。他表示，民眾黨在台北市各區各選1席，在沒有母雞的情況下，如果他們願意表態支持蔣萬安，蔣就沒有理由不幫民眾黨站台。戴錫欽也舉例，以前馬英九也幫新黨、親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站過台，因此要合作就要誠心。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

許甫被點名參選台北市松山信義議員選區，在大罷免時他也曾幫國民黨立委徐巧芯站台，雙方互動也十分融洽。許甫今到松山區拜會里長，他受時表示，作為候選人，每一個選民都要爭取他們的支持，不管是市長，或是市民；不管是國民黨、民進黨、民眾黨、無黨籍，每一個選民都應該是我們服務的對象。如果上升到政黨合作的層次，我們也觀察到國民黨主席現在也才剛選出來，很多人事和組織的運作都還在鋪排當中，會給他們一點時間。

賴錫欽。（資料圖／中天新聞）

許甫說，現階段民眾黨會繼續努力在聯合政府、治理這一塊著墨，下周會在基隆舉辦有關於聯合政府、地方治理的論壇。

