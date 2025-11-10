李連杰病癒後頻現螢幕！網轟：根本是替器官移植做活體廣告

記者林宜君／台北報導

「功夫皇帝」李連杰再掀爭議！網路瘋傳他「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，不僅與「于朦朧案」扯上關聯，澄清影片曝光後更遭部分網友放大畫面「抓包疑點」。現在網友紛紛質疑，李連杰近期頻繁出現螢幕前根本是替權貴們做器官移植的活體廣告。

李連杰曾直言，外界說我病重，其實我很健康。（圖／翻攝自Threads）

近期社群上爆出震撼傳聞，稱因車禍喪命的少林武僧「秋風」捐出心臟，而接受移植的人竟是武打巨星李連杰。更誇張的是，謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。此說法與「于朦朧案」延燒同時發酵，短短幾日便登上微博熱搜，引發外界質疑與熱議。

廣告 廣告

謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。（圖／翻攝自Threads、TikTok）

網友放大影片細節，指出李連杰「腋下完全無毛」、「皮膚過於光滑」，甚至聲稱李連杰的手臂出現「貼人工皮膚的痕跡」。（圖／翻攝自Threads）

李連杰先前特地拍攝影片澄清，否認所有器官移植傳聞。李連杰穿著休閒T恤入鏡，隨著音樂節奏輕快起舞，臉上掛著笑容，看起來精神奕奕。李連杰在影片中直言：「外界說我病重，其實我很健康。」網友的「打臉行動」隨即展開。部分網友放大影片細節，指出李連杰「腋下完全無毛」、「脖子皺成這樣，身體卻很平滑」，甚至聲稱李連杰的手臂出現「穿假皮的痕跡」。還有人質疑：「長年拍動作戲的演員不可能全身無傷痕。」

李連杰頻繁出現於社群短影片及螢幕前，不是證明自己康復。（圖／翻攝自TikTok）

網友們議論最近對於李連杰頻繁出現於社群短影片及螢幕前，不是證明自己康復。（圖／翻攝自@summer4071 TikTok）

像是替權貴們當器官移植的活體廣告。（圖／翻攝自@summer4071 TikTok）

活摘器官在中國大陸似乎已成空開的秘密。（圖／翻攝自@summer4071 TikTok）

而網友們議論最近對於李連杰頻繁出現於社群短影片及螢幕前，不是證明自己康復，而根本是替權貴們當器官移植的活體廣告，畢竟活摘器官在中國大陸似乎已成空開的秘密，加上有名人的加持，會有更多的權貴們會雙手獻上資金做活體器官移植。

更多三立新聞網報導

台灣民眾自費登電視牆悼于朦朧！網讚最溫暖的風景是人 引全球粉絲動容

吳亦凡入獄四年傳疑似死亡！北京官方尚未回應謠言 網路輿論持續延燒

吳亦凡現「喬任梁被虐殺名單」！遭網路瘋傳在獄中被滅口 引爆網路輿論

黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網

