玻纖布、記憶體、載板三頭馬車衝刺 南亞盤中亮燈漲停

南亞12日盤中亮燈漲停鎖死在49.8元，距離上一次漲停板7月28日已三個多月，圖為11月8日南亞董事長吳嘉昭以台塑集團總裁身分主持集團運動會。（攝影／鄭國強）

南亞董事長吳嘉昭今年才剛接手台塑集團總裁大位，11月8日創下首位非王永慶、王永在家族主持台塑集團運動會的紀錄，雙喜臨門，南亞12日盤中出現一萬張買盤灌入，瞬間亮燈漲停49.8元，和台積電、鴻海同為台股上漲的前五大助攻力量，子公司南亞科最近也多次強攻上漲。

銅箔基板（CCL）的關鍵原料玻纖布最近行情熱，台玻（1808）、富喬（1815）、建榮（5340）12日盤中漲停鎖死，連大股本的南亞（1808）也在盤中亮燈漲停，中午12點成交量已經來到17萬張，距離上一次漲停板7月28日已三個多月。

南亞同時跨足，玻纖布、記憶體、載板

南亞又和其他玻纖布股不一樣，不是股本10億、20億，是近800億元的股本，能夠漲停鎖死表示法人也看好後勢，買超跟進，因為除了玻纖布題材，南亞是所有上市櫃公司中同時有玻纖布又有記憶體、電路板題材的公司。

AI伺服器帶動南亞科三大子公司業績，首先是玻纖布，南亞對2025年玻纖布的預期銷售量是480280千米，玻纖絲138243公噸，除了玻纖布，南亞持股南亞科近3成股權，這一波由黃仁勳帶動的AI伺服器熱，需要高階記憶體而導致傳統DDR缺貨，讓南亞科漲的始料未及。

南電、南亞科都很夯，南亞隔3個多月再度漲停

還有南電也是AI伺服器載板供應商，尤其最近BT載板報價調整、ABF良率改善，帶動第四季動能維持強勁，ABF指標股股價10日走揚，南電股價維持在280元高檔震盪。

在晶圓製造上，其實南亞也算是被低估的半導體產業概念股，主要出口的乙二醇是半導體製程中需要的光阻劑（Photoresist）溶劑原料，還與雙酚A反應生成高純度環氧體系，用於PCB基板與晶片封裝。丙二酚則用於晶圓表面清潔與去除微粒，具低毒性與高穩定性。

AI伺服器出貨暢旺，但很多個股本益比已高，南亞在10月業績說明中提到，AI 伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，加速相關設備汰換，帶動高頻高速材料之需求穩定提升，整體營收增加，從上游晶圓製造到下游ABF載板，南亞顯然沒有缺席這一波AI大浪潮。

