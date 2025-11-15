血型不同 兒捐肝救父重生

高醫移植中心主任張文燦(右)憑藉精準評估、降階治療整合及術後多專科照護，突破血型與血管重建限制，讓李先生(左)順利康復。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

從事倉儲管理的53歲李先生，在一次例行追蹤檢查中被診斷出罹患肝癌，雖然兒子願意捐肝救父，但兩人血型不同。面對艱鉅挑戰，高醫移植中心醫療團隊立即啟動跨科整合照護機制，憑藉豐富的肝癌降階治療、血型不相容移植術前、術後處理經驗與嫻熟的活體肝臟移植技術，成功完成手術。

術後父子倆恢復情況良好，李先生重獲新生，也讓一家人重拾笑容，為了感謝醫護團隊的全力守護，李先生和家屬特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊，表達最誠摯的謝意。

高醫陳芳銘副院長表示，在醫療領域中，活體捐贈象徵著最深厚的情感連結，當一位家人願意忍受手術的危險及肉體的痛苦捐出自己的一部分器官，去延續摯愛親人的生命，那是一種超越言語的奉獻與勇氣，這份決定，往往來自家人之間無條件的愛，也展現人性中最柔軟而堅定的力量；高醫移植團隊以精湛技術與周全的術前評估，守護每一個家庭的希望；捐贈者與受贈者的勇氣與愛心，讓醫學的成就不再只是科學的進步，更是情感的延續。

李先生深深感念兒子的無私付出及醫療團隊的專業奉獻；這段跨越血型、克服器官體積限制的活體肝臟移植，不僅展現了醫學的突破，更成為生命延續與親情真諦的最佳見證。

高醫移植中心張文燦主任指出，在面對高風險、複雜度高的移植案例，如血型不相容的活體肝臟移植，高醫團隊能透過先進的術前評估系統與個別化治療策略，大幅提升手術成功率。術後更結合多專科團隊密切追蹤，確保病人能順利康復、恢復正常生活。這些突破性的醫療成果，讓無數肝病末期患者得以重獲新生。