放鬆水龍頭效益浮現 10月房市移轉量微升
房貸微鬆綁效益浮現，房市逐漸升溫。六都政府今(3)天公布10月份移轉棟數，交易量較9月份小增，僅台北市與桃園市微幅縮減，不過加總今(2025)年前10月的六都交易量，寫下有紀錄以來第4低。房仲業者認為，國內外政經局勢不確定因素仍多，市場買氣增量空間有限，但只要經濟環境沒有大變化，今年底有望進入穩定格局。
10月份六都建物買賣移轉棟數合計1萬6,989棟，與9月份相比上揚5.7%，其中台北市、桃園市縮減1%、0.7%，其餘都會區均呈上揚，又以新北市月彈14.2%最多；相較去(2024)年同期，買氣依舊低迷，整體下跌13.5%。
進一步觀察各區情況，重劃區的新案交屋潮依然是移轉量的重要支撐力量，像是新北市永和的都更案「漢皇盛世」完工交屋，帶動移轉量翻倍。台中梧棲因重要指標案「遠雄幸福成」交屋，單月成交量突破千棟，連續2個月推高歷年交易天花板，加上台中港特定區有多個規模在百戶上下的新案完工，使得梧棲移轉數高居六都之冠。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，儘管10月份的移轉量回溫，但今年前10月各都會區的降幅都超過20%，僅桃園年跌17.9%較少。總數16萬8,785棟則是有紀錄以來第4低量。所幸近期房市鬆綁政策發酵，然而國內外政經局勢仍有不確定因素，買氣難明顯回升，不過只要經濟環境沒有大變化，11月~12月傳統旺季就能進入穩健格局。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，9月起新青安貸款不計入銀行法水位上限後，房貸苦等排撥問題略有紓解。加上第4季通常是購屋旺季，各都的相對平價區段因政策對首購族友善，銷路略有回升。但在政策沒有大幅放寬的情況下，即使短期市況反轉，整體提升程度依然有限。
2025年10月六都建物移轉棟數變化，如下表：
