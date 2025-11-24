12強紀錄片《冠軍之路》記者會 導演首曝冠軍背後血淚！
2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》甫公布明年1月1日定檔時間與正式預告，隨即在各大媒體與社群掀起熱烈討論，影迷與球迷無不引頸期盼。
今（24）日，在各界期待下，舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。
現場眾星雲集，不僅總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌親臨致詞，《冠軍之路》監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思，以及楊大正、峮峮皆出席活動。
過程中分享幕後拍攝歷程與去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍時的激動感受，現場氣氛熱血又感人。
《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。
記者會現場，威剛科技董事長陳立白、威剛科技總經理陳玲娟、中華航空資深副總經理羅雅美，皆親臨力挺。
而這部紀錄片耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。
主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。
MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞，「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」。
這首歌的精神，也呼應由設計師陳世川操刀的正式海報，主視覺捕捉的是陳傑憲在2024年世界棒球12強賽轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢。
那一瞬間就如同歌詞所說的：「Team Taiwan 把雙手劃過胸前，讓世界看見！」海報也有球隊每位主力戰將，以及團隊奪冠的大合照，喚起全民當時的榮耀時刻。
