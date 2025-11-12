ATM領普發1萬總整理 認證機台地點、免登記領現金方式一次看

【緯來新聞網】全國普發1萬12日起陸續入帳的民眾金融帳戶中，財政部說明，民眾可自11月17日起，透過5種方式領取款項，包括：線上登記入帳、自動櫃員機(ATM)領現、郵局櫃檯領現、直接撥入帳戶及名冊發放等，期限至115年4月30日止。

ATM領普發1萬總整理。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

ATM提領部分於11月17日正式開放，屆時設有識別貼紙的ATM機台將支援提領作業，方便民眾辨識。這些機器遍布各大金融機構與中華郵政，包括臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、中小企銀、國泰世華、台新、中信、玉山、元大、永豐、北富銀等銀行。

ATM提領部分於11月17日正式開放。（圖／金管會官網）

選擇使用ATM領現者，需備妥本人的提款卡，並輸入卡片密碼、身分證或居留證號碼，以及健保卡卡號，才能順利領出現金；未滿13歲孩童則可由父母或監護人代領，流程與本人領取類似，但必須輸入孩童的健保卡資料。



若年滿13歲者未擁有提款卡，則無法使用ATM方式，需改用其他管道申領。至於是否會收取手續費，官方已明確表示，只要使用國內任一金融機構發行的提款卡，到指定機台提領，皆不需額外支付手續費。



在操作過程中，若機台未出鈔或顯示暫停服務，建議立即撥打ATM旁的客服電話或金融機構24小時專線，尋求協助處理。此外，若領款失敗，有可能是因為卡片所連結帳戶資訊與輸入資料不符、帳戶已結清、為警示戶，或該分行系統異常。顯示「帳戶有異常」的民眾，可改用其他卡片再次嘗試，或選擇改至郵局領取。



民眾如對普發現金政策或領取流程仍有疑問，可撥打1988客服專線進一步查詢。

