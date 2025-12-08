中職／富邦悍將持續補強！前兄弟外野手林書逸確定加盟
中華職棒富邦悍將備戰新球季，持續針對球員戰力進行積極補強，除上週宣布簽下自由球員林岱安外，也確定與保護名單外球員林書逸完成簽約，進一步強化戰力深度。悍將球團表示，補強作業仍在持續進行中，後續若有確定名單將陸續對外公布。
外野手林書逸有9年一軍資歷，其中2022年在一軍出賽85場敲出80支安打，繳出2成93打擊率。在今年球季結束未進入所屬球團保留名單，悍將隨即展開接觸，近期順利與林書逸完成簽約，新球季將披上悍將戰袍。
富邦悍將今年季後積極布局，包括林岱安、林書逸等補強陸續到位，針對保護名單外球員的評估也持續進行，目前已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
MLB》Jeff Kent進入名人堂 Bonds、Clemens再度落選
美國棒球名人堂今天公布今年當代棒球時代委員會票選結果，最終只有大聯盟史上轟出最多全壘打的二壘手Jeff Kent入選。備受矚目的Barry Bonds、Roger Clemens雙雙再度落選。TSNA ・ 2 小時前 ・ 4
MLB／除了卡洛爾都能賣！響尾蛇恐交易2023國冠賽MVP 紅襪也想參一咖
連續2年無緣季後賽的響尾蛇，近日傳出球團考慮交易明星二壘手馬提（Ketel Marte），紅襪、光芒、老虎等球隊都為潛在交易對象，不過外媒認為響尾蛇的要價頗高，馬提現有合約還附帶「10-5條款」，因此要促成這項交易的可能性不高。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
前道奇賽揚終結者力挺日籍三本柱參賽！「棒球需要他們」
體育中心／王人瑞報導前道奇明星終結者岡耶（Eric Gagne）力挺大谷翔平等日籍三本柱參加經典賽！他說：「看到世界上最好的球員穿上國家隊球衣對壘，會是最有趣的事情，這是推動棒球運動發展所必須的。」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 3
紐約雙雄要動起來了？美媒曝洋基、大都會都在追求這兩位強投
體育中心／綜合報導大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）消息指出，「紐約雙雄」洋基、大都會都對西武獅王牌今井達也、教士強投「索托碎片」金恩（Michael King）有興趣。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5
WBC/大谷翔平以「二刀流」之姿出戰？井端監督：不會主動要求
WBC世界棒球經典賽將於明年開打，日本隊監督井端弘和7日談到大谷翔平的使用方式，坦言目前仍無法確定是否會讓他以「二刀流」出賽。他表示雖期待大谷投打兼具，但大谷尚未開始新球季備戰，因此球隊不會主動要求。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
MLB》水手送走大物新秀Ford 40人名單捕手僅剩Raleigh一人
西雅圖水手在大聯盟冬季會議前夕拋出重磅交易，將球隊排名第4的大物捕手新秀Harry Ford和新秀投緯來體育台 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中職》有複數球隊展現網羅興趣 王維中、曾仁和持續準備新球季
兩大前旅美左投王維中及右投曾仁和，球季結束後分別被味全龍、樂天桃猿放在60人契約保留名單外，目前看起來，兩隊回簽他們機會不高，不過，據悉兩人都有母隊以外的複數球隊在接觸，而他們不受影響，持續備戰新球季。TSNA ・ 13 小時前 ・ 8
經典賽》張育成正式表態參戰WBC 聽聞大谷翔平不二刀流「那我想當投手對決他」
富邦悍將張育成先前針對是否參與2026年第六屆世界棒球經典賽的回應都相當保守，但在12月6日受訪時，他則正式宣告將備戰WBC，並開玩笑的表示，「大谷如果不能投，那我想當投手對決他。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 36
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 17 小時前 ・ 2
小紅書禁令助打詐？8成5網友認為在瞎忙 苦苓提「當年慘事」：民進黨很敢
有中國版「Instagram + Pinterest」之稱的小紅書，禁令議題持續延燒，內政部警政署刑事局4日宣布即起對小紅書，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。由於小紅書在台高達300萬用戶，內容涵蓋美妝、時尚、旅遊等主題，消息一出炸出不少使用者大表不滿，但行政院長卓榮泰展現強硬態度，表示不排除「直接封殺」。對此，媒體人苦苓今（6）日在臉......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
NBA/明星賽新制「美國隊vs世界隊」！約基奇潑冷水：可能一樣難看
2026年NBA明星賽再度改制，今年在延續三隊挑戰制度的基礎上，改以「美國隊 vs 世界隊」分組方式，試圖提升比賽可看性。不過丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）對此並不樂觀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
MLB》大谷翔平球員卡拍賣 1天就破百萬美元刷新紀錄
4連霸全票MVP洛杉磯道奇投打二刀流球星大谷翔平聲勢如日中天，相關商品價值也水漲船高，他親筆簽名限量1張的黃金標誌球員卡，拍賣開始後1天就達百萬美元新紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
中職》模擬比賽球速飆到150公里 江少慶：離自己最好快接近了
富邦悍將本土王牌江少慶在去年9月中旬比賽中受傷退場，經過診斷後為右側胸大肌撕裂傷，在與教練團、防護團隊及醫師審慎評估討論後，決定開刀進行TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》藍鳥世界大賽敗道奇季後狂補強 鎖定重砲岡本和真
大聯盟多倫多藍鳥在今年世界大賽敗給道奇後，休賽季積極補強，把目標對準透過入札制度挑戰大聯盟的讀賣巨人重砲岡本和真。TSNA ・ 20 小時前 ・ 1
中職》日本社會人冬盟冠軍 絢麗煙火施放象徵完美落幕
2025年亞洲冬季棒球聯盟由兩支日本隊伍爭奪最終冠軍，日職聯隊與日本社會人展現傑出棒球實力，在冠軍戰緊咬分差，打完前7局難分勝負，直到8局下社會人猛攻，一口氣打下4分大局奠定勝基，最終以5比2擊敗日職聯隊，奪得隊史在冬盟第二冠。Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前 ・ 2
MLB》小熊球迷空歡喜一場？ 「響尾蛇主戰先發接近加盟」是誤報
亞利桑那響尾蛇右投賈倫（Zac Gallen）休賽季投身自由市場，今一度傳出接近與芝加哥小熊達成簽約協議，但後來證實為誤報，讓小熊球迷空歡喜一場。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）於美國時間周六中午在X上發文，透露小熊接近與賈倫達成簽約協議，是一張複數年合約、平均年薪為2200萬美元（約6.8億台幣）。不過就在10分鐘後，《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）也在X發文，他寫道：「Zac Gallen並沒有達成協議，也沒有接近完成協議。」而過沒多久，南丁格爾也修正原本的貼文，「更新：小熊隊希望能與自由球員先發投手賈倫達成多年協議，但交易尚未完成，而且仍有其他球隊在競爭。」消息一出也讓小熊球迷空歡喜一場。賈倫2019年交易大限前被邁阿密馬林魚送往響尾蛇，此後便成為球隊的主戰先發，7個賽季一共先發169場，繳出65勝47敗、防禦率3.51的成績單，且三度擠進國聯賽揚獎票選前十名，不過本季他卻繳出相對低迷的一年，雖然健康出賽為球隊吃下192局，但防禦率4.83，ERA+僅89都是生涯新低。響尾蛇在賽季結束後向賈倫開出2202.5萬美元（約6.9億台幣）的合格報麗台運動報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冬盟》王念好雙安雙打點 台灣海洋遭日職逆轉無緣爭冠
冬季聯盟6日展開4強交手，王念好雙安、雙打點，不過台灣海洋6局下掉4分，終場2比5遭到逆轉吞敗，海洋7日爭取第3名。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職／坦言想過今年再行使自由球員 陳鏞基看到林岱安穿藍色「怪怪的」
統一獅陳鏞基在今年休賽季是具備自由球員條件，他也坦言今年其實有想過要行使，但最終仍是決定續留統一獅，今年看見隊友林岱安轉戰富邦悍將，陳鏞基也直言自己看見他穿藍色會很不習慣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日職/羅德招牌球星離隊！ 外傳台灣也是延續球員生涯選項
日職千葉羅德40歲老將荻野貴司仍想延續職業生涯，如今與球團達成共識分道揚鑣，日媒報導，他坦言，自己沒有一定要留在日本打球，海外也是選項，外界普遍認為，他有機會在美國、韓國或是台灣繼續打球。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話