古裝版《祕密花園》！《月亮在江邊流淌》5大看點：王世子姜泰伍，與外貌神似亡妻的金世正「靈魂互換+身分顛倒」羅曼史！
【文/少女心文室】11月第一週陸續開播眾多新劇，包括《最後的夏天》、《不幸的幸會》、《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》等多部電視劇，其中新劇《月亮在江邊流淌》也正式開播了！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，首播第一集收視為3.8%，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史！趕緊一起來看新劇看點吧！
1.韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：王世子姜泰伍與外貌神似亡妻的金世正「靈魂互換+身分顛倒」羅曼史！
《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失一名王世子，因為經歷了喪妻之痛，失去他最愛的嬪宮，所以讓他每晚都會做惡夢醒來，失去笑容的他，某天卻遇上與亡妻長得一模一樣的人，她是一個女褓富商，失去大部分記憶，某種契機下，兩人發生 靈魂互換，世子失了笑容、內心封閉，女主外表明朗卻背負記憶空白，當靈魂互換後，兩人開始從對方的視角重新體會彼此人生，並逐步產生感情與變化。劇中同時夾雜宮廷鬥爭、復仇、身分顛倒、人性省思＋古裝浪漫喜劇的元素
2.韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：王世子姜泰伍因宮鬥爭失去摯愛，與金世正「靈魂互換」追真相
32歲姜泰伍先前主演《那個男人吳秀》、《因為初戀是第一次》、《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》、《奔向愛情》、《某一天滅亡來到我家門前》等劇都是男二角色，主要是在2022演出《非常律師禹英禑》打開演員知名度，而姜泰伍最新作在《月亮在江邊流淌》飾演「李江」為代理聽政的王世子，外表看似放蕩不羈、自我為政，但內心深處隱藏著因宮廷權力鬥爭失去摯愛的傷痛，從此失去笑容，沒想到與女主因為「靈魂互換」而產生命運交織，他在朝廷各方勢力壓迫下要維持自身立場，同時保護或恢復自己真正的身份與感情！
3.韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：金世正變身失憶女子，與王室子深愛的王妻長得一模一樣
29歲金世正先前出演《學校2017》、《驅魔麵館》、《社內相親》、《今日的網漫》、《驅魔麵館2：全面回擊》、《酒醉羅曼史》等多部作品，展現百變樣貌！而金世正今年再度有新劇公開！確定主演古裝劇《月亮在江邊流淌》回歸，這也是金世正首度挑戰演出古裝劇作品，在劇中飾演女主角「朴妲俐」！是一名女攤販／失憶女子，因為失憶而不記得自己的過去，為一名無名的女攤販，但巧合的是，她與宮中死去的世子嬪長相一模一樣，爾後她與王世子李江發生「靈魂體換」，兩人的靈魂在某種機緣下互換，從而互換身分、角色定位，進而進入彼此的世界。
4.韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：李新英飾演遭到廢位的悲運王子，相當孤獨的人物！
27歲李新英上一部作品也是古裝劇！先前曾出演《愛的迫降》、《契約友情》、《晝與夜》、《警校菜鳥》、《浪漫醫生金師傅3》、《魅惑之人》等作品，在最新古裝劇《月亮在江邊流淌》飾演李江的堂弟「齊雲大君李雲」。以王的嫡長子出生，並成為世子，但母后被誣陷私通而成為廢妃、遭到賜死，他也跟著遭到廢位的悲運王子，他沒有奪回世子之位或為母親復仇的心，更沒有慾望，只是感到孤獨。
5.韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：洪秀珠、晉久演出「父女角色」捲入宮鬥核心中！
31歲洪秀珠先前拍攝EXO成員燦烈《SSFW》的MV而出名，曾出演韓劇《愛在大都會》、《篡位》、《Sweet Home 3》等作品，飾演女主角「羅慧元」！洪秀珠在《月亮在江邊流淌》飾演「金優姬」擁有絕對權力的左相的獨生女，是朝鮮最美麗、聰慧的女子，卻命運多舛，註定如同家族的傀儡般生存。晉久飾演「金漢哲」為萬人之上的左議政，被稱為主上之上的左相，無所不為的絕對權力者。他無所畏懼、充滿慾望、理性冷酷，先是弒害先王，再脅迫金城君登基，藉此成了造王者。如今，只需要將自己的血脈推上王位即可，是個為了將朝鮮掌握在手中，不惜利用自己的女兒，也要不斷追逐權力的野心家。
以上就是《月亮在江邊流淌》劇情演員看點整理，喜歡古裝劇的朋友們不要錯過囉！
