粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！

娛樂中心／江姿儀報導



前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，震驚曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。





粿粿憔悴痛哭道歉片「激似男YTR」 網全歪樓竟釣出本尊回：王子我可以！

網友驚見粿粿（左）痛哭憔悴模樣，激似YouTuber尼克星（右）。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、尼克星IG）

廣告 廣告

粿粿日前回應婚變，17分鐘長片中一度痛哭失聲、情緒崩潰，面露憔悴、雙眼紅腫，全無往日甜美可愛的形象。近日1名脆友截圖下來，發現長得超像帥氣YouTuber尼克星，對比之下五官神似，發文分享「欸不是！只有我覺得粿粿長得像尼克星？ 」。

粿粿憔悴痛哭道歉片「激似男YTR」 網全歪樓竟釣出本尊回：王子我可以！

粿粿（左）激似尼克星（右）貼文曝光後，本尊竟神回「王子我可以」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、尼克星IG）

貼文一出，超過7.6萬人圍觀按讚，網友笑回「粿然是尼」、「假髮給我掀掉哦」、「回不去了…話說跟＋0也蠻像的（X」、「兩個長得很像好笑程度100%，尼克星本人來留言好笑程度10000%」，還歪樓敲碗「想看尼克星跟王子一起喊『好好玩喔』」，甚至釣出本尊幽默回覆「王子我可以」。





原文出處：粿粿憔悴痛哭道歉片「激似男YTR」 網全歪樓竟釣出本尊回：王子我可以！

更多民視新聞報導

王子粿粿疑裸擁照外流！徵信社親揭「裝針孔內幕」

粿王遭瘋傳「裸擁照」沒救了？塔羅老師曝3招東山再起

范姜彥豐喝「粿王飲」惹議？天后闆妹親回：我準備的！

