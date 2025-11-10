獨家／粿粿婚內出軌風暴！另位前男友暖聲祝福 這一句話點醒全台
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風波延燒不斷，從愛情到婚姻，從封口費到二度道歉，全台輿論沸騰。面對這場風暴，粿粿另一位前男友Z先生，接受《三立新聞網》訪問表示，還是關心粿粿，希望她能注意身體、好好處理、錯了就是錯了、成長比懲罰更重要。」一句話點醒范姜、粿粿跟王子：「愛情可以失誤，但人生還是可以重來。」
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風波延燒不止，范姜彥豐與粿粿之間1600萬封口費陷入僵局，而王子邱勝翊二度公開道歉。這場三角風暴從娛樂圈延燒至社群輿論，眾人關心的不只是事件真相，更希望當事人能早日走出風暴，各自重生。《三立新聞網》專訪到粿粿婚前的另一位前男友Z先生，他先沉穩的說不方便多講什麼，但話鋒一轉說：「婚姻中有再多不愉快、不愛了，都不能成為『婚內出軌』的藉口。錯了就是錯了，該承擔就承擔。」。Z先生形容粿粿是「樂觀、聰明又有智慧的女孩」，相信她能冷靜面對風波、好好處理後續，也祝福她能從錯誤中成長，重新找回生活的平靜與快樂。
談到范姜彥豐，Z先生語重心長說：「身為男人，當然不能接受被戴綠帽的屈辱，但事情已經發生，與其讓怒氣吞噬人生，不如站在更高的角度思考未來。」他希望范姜彥豐能放下怒氣，重整腳步，「畢竟還年輕，人生總能重新開始。」面對粿粿婚內出軌風暴，Z先生以局外人提醒：「錯誤會過去，成長會留下。願當事人能學會面對真相、修補自己，讓這場風波早日落幕，讓每個人都擁有新的開始。」
更多三立新聞網報導
書摘／他X的都給我閉嘴！黃仁勳憶與張忠謀那通關鍵電話 全網笑翻
殺于朦朧兇手難逃了！神界司法官出手 特製紙人、草鞋、黑令旗抓邪惡人
獨家／顏正國遺願曝光！親寫這6個字逼哭全網 最不捨愛妻因為他落淚
快減肥！胖是癌症溫床重傷做愛品質 性學權威潘俊亨驚曝太胖8大壞處
其他人也在看
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 14 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉
粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名...CTWANT ・ 5 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 19 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 4 小時前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 1 天前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 20 小時前
一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適 親曝原因「不是孕吐」報平安
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）除長相甜美外，先前更因「葉保弟應援曲」一夕間爆紅。孰料，近日她在場上應援跳到一半時，疑似身體不適，做勢嘔吐、嗚嘴離場，讓粉絲相當擔心。對此，一粒也出面回應報平安。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
港星海俊傑淚求醫藥費！愛妻急性肝硬化「我不是騙子」
香港男星海俊傑8日突然上傳一段求助影片，聲淚俱下表示老婆莫家慈急性肝硬化，需要籌150萬元港幣（約為新台幣278萬元），以進行肝臟移植手術，付不出醫藥費的他請求各界協助。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前