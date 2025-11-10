獨家／粿粿婚內出軌風暴！另位前男友暖聲祝福 這一句話點醒全台

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

啦啦隊女神粿粿婚內出軌風波延燒不斷，從愛情到婚姻，從封口費到二度道歉，全台輿論沸騰。面對這場風暴，粿粿另一位前男友Z先生，接受《三立新聞網》訪問表示，還是關心粿粿，希望她能注意身體、好好處理、錯了就是錯了、成長比懲罰更重要。」一句話點醒范姜、粿粿跟王子：「愛情可以失誤，但人生還是可以重來。」

啦啦隊女神粿粿婚內出軌風波延燒不止，范姜彥豐與粿粿之間1600萬封口費陷入僵局，而王子邱勝翊二度公開道歉。這場三角風暴從娛樂圈延燒至社群輿論，眾人關心的不只是事件真相，更希望當事人能早日走出風暴，各自重生。《三立新聞網》專訪到粿粿婚前的另一位前男友Z先生，他先沉穩的說不方便多講什麼，但話鋒一轉說：「婚姻中有再多不愉快、不愛了，都不能成為『婚內出軌』的藉口。錯了就是錯了，該承擔就承擔。」。Z先生形容粿粿是「樂觀、聰明又有智慧的女孩」，相信她能冷靜面對風波、好好處理後續，也祝福她能從錯誤中成長，重新找回生活的平靜與快樂。

談到范姜彥豐，Z先生語重心長說：「身為男人，當然不能接受被戴綠帽的屈辱，但事情已經發生，與其讓怒氣吞噬人生，不如站在更高的角度思考未來。」他希望范姜彥豐能放下怒氣，重整腳步，「畢竟還年輕，人生總能重新開始。」面對粿粿婚內出軌風暴，Z先生以局外人提醒：「錯誤會過去，成長會留下。願當事人能學會面對真相、修補自己，讓這場風波早日落幕，讓每個人都擁有新的開始。」

