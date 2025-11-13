新北耶誕城必逛全攻略 打卡亮點完整蒐集

▲耶誕城最受矚目的主燈「歡樂馬戲棚」，為民眾帶來滿滿童趣與驚喜，是來到耶誕城的打卡首選。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】年年創造網路話題的新北歡樂耶誕城，今年攜手國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」共襄盛舉，打造史上最大規模、最多機械動態裝置的馬戲嘉年華場景，分布在市民廣場「星空馬戲園區」、站前廣場「歐洲夢幻童話村」、萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」以及府中廣場「LINE FRIENDS冒險遊樂場」等四大特色燈區，一同點亮全臺最歡樂逗趣的冬日馬戲嘉年華盛事！

廣告 廣告

耶誕城最受矚目的主燈，今年化身為充滿歡笑的「歡樂馬戲棚」，紅白相間的馬戲舞臺上，趣味裝扮的LINE FRIENDS們可愛亮相，周邊以錯綜繽紛的三角旗點綴，為民眾帶來滿滿童趣與驚喜，是來到耶誕城的打卡首選。市府一樓大廳同樣是必訪熱點，整個空間搖身一變成馬戲團園區，中央有「熊大探險號」熊大熱情邀請大家乘上耶誕雪橇熱氣球，一同展開奇趣旅程，而兩側的lenini、饅頭人與莎莉也熱情迎接每一位來賓，打造最適合互動玩樂的歡樂場所！捷運環狀線板橋站南廣場區域還有華麗的耶誕精靈交響樂展演裝置—「耶誕精靈馬戲派對」，動態燈光與裝置變化完美結合，伴隨歡快的耶誕樂聲，營造出繽紛爛漫的馬戲節慶氛圍，絕對值得駐足欣賞。

站前廣場今年則打造成「歐洲夢幻童話村」，讓人彷彿走進童話繪本實境！復古歐風小屋在燈光映照下閃耀光彩，街道間瀰漫著浪漫夢幻的氛圍。其中，由禮物盒與緞帶交織而成的「魔幻時鐘塔」矗立在中間，成為最吸睛的焦點裝置。隨著時間流轉，神祕禮物盒會驚喜開啟，LINE FRIENDS minini角色萌趣現身，伴隨漫天飛舞的雪花飄落，讓人盡情沉浸於雪國童話的迷人世界中。而走訪萬坪公園「minini歡樂點心小鎮」，每個角落都散發著甜蜜的快樂氛圍，處處都是打卡亮點，邀請大家與LINE FRIENDS minini角色一起踏上無限想像的童趣奇遇，留下美好的回憶時光！府中廣場則以「LINE FRIENDS冒險遊樂場」為主題，打造充滿歡笑與活力的歡樂天地。可愛的LINE FRIENDS角色們化身遊樂場主角，在咖啡杯、摩天輪、雲霄飛車及旋轉木馬等經典設施間盡情暢玩，展現滿滿節慶喜悅。其中，「熊美耶誕城堡」坐落於廣場入口熱情迎賓，歡迎大家一同踏入這座洋溢笑聲與歡樂的夢幻世界，感受最愉悅的耶誕氛圍。

除了各式必訪裝置外，今年共有22位LINE FRIENDS與LINE FRIENDS minini角色齊聚新北歡樂耶誕城，共同參與盛會，為現場增添歡樂氛圍。自11/14（五）至12/3（三）期間，將同步推出「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini尋寶集章」活動，民眾只要於四大燈區中蒐集隱藏的12位角色，即可參加抽獎活動，有機會獲得iPhone 17、香港來回機票及LINE FRIENDS限定商品等豐富好禮，這場充滿驚喜與歡樂的限定活動絕對不容錯過，快相約親朋好友，一起到新北歡樂耶誕城與LINE FRIENDS和LINE FRIENDS minini歡度最可愛的耶誕時光！