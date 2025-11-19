普發一萬網站受Cloudflare異常影響連線不穩 數發部緊急處置 約三小時恢復

國際網路資安服務商Cloudflare昨晚發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作！數發部今天說明，普發現金網站（10000.gov.tw）昨晚也受影響，出現連線不穩定或無法正常開啟，經雙方密切合作與緊急處置，約三個小時後，全面恢復正常服務，整體障礙時間約三小時，目前網站流量穩定，民眾可多利用線上申請。

國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務昨晚異常，數發部說明，普發現金網站昨天晚間7時28分起也出現間歇性連線不穩定情形，數發部與Cloudflare官方密切合作與緊急處置，普發現金網站已於昨天晚間10時42分，全面恢復正常服務。

數發部強調，民眾領取普發現金的權益，不會因為這次技術事件受到影響，目前網站流量穩定，請符合資格的民眾多加利用線上申請服務，享受便捷流程。

數發部表示，Cloudflare官方說明問題起因於系統底層配置更新時，發生錯誤，導致部分服務癱瘓，當出現異常，數發部立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，透過緊密合作與追蹤服務回復進度，以最快速度完成系統校驗與配置還原。數發部說，將關注Cloudflare後續提出的完整分析報告，據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制。

數發部強調，處理過程中，同步確保普發現金網站資料與資安防護完整性；為了讓民眾能夠順利完成線上登記作業，將加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。

（責任主編：莊儱宇）