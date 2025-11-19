普發一萬網站受Cloudflare異常影響連線不穩 數發部緊急處置 約三小時恢復
國際網路資安服務商Cloudflare昨晚發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作！數發部今天說明，普發現金網站（10000.gov.tw）昨晚也受影響，出現連線不穩定或無法正常開啟，經雙方密切合作與緊急處置，約三個小時後，全面恢復正常服務，整體障礙時間約三小時，目前網站流量穩定，民眾可多利用線上申請。
國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務昨晚異常，數發部說明，普發現金網站昨天晚間7時28分起也出現間歇性連線不穩定情形，數發部與Cloudflare官方密切合作與緊急處置，普發現金網站已於昨天晚間10時42分，全面恢復正常服務。
數發部強調，民眾領取普發現金的權益，不會因為這次技術事件受到影響，目前網站流量穩定，請符合資格的民眾多加利用線上申請服務，享受便捷流程。
數發部表示，Cloudflare官方說明問題起因於系統底層配置更新時，發生錯誤，導致部分服務癱瘓，當出現異常，數發部立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，透過緊密合作與追蹤服務回復進度，以最快速度完成系統校驗與配置還原。數發部說，將關注Cloudflare後續提出的完整分析報告，據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制。
數發部強調，處理過程中，同步確保普發現金網站資料與資安防護完整性；為了讓民眾能夠順利完成線上登記作業，將加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
新／Cloudflare異常普發現金網站一度當機 數發部回應了
新／Cloudflare異常普發現金網站一度當機 數發部回應了EBC東森新聞 ・ 14 小時前
蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰
蘋果用戶近日在使用 LINE 時傳出災情：開啟支援中心後，無法退回上一頁，或退出畫面時持續讀取中，導致無法查看自己前往的頁面。對此，LINE官方公布了解決方法，用戶只需將iOS版LINE升級至15.18.0，即可解決此問題。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
簡舒培怒批藍白搶快惡修財劃法！縣市長跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院研擬明（20）日通過《財劃法》修正草案，已多次邀集地方政府協商，然而現在卻傳出，中央召集地方開事權會議，僅在會前提供一張A4紙張的資料，沒有數據、公式，且說明要等院版通...今日新聞NOWNEWS ・ 26 分鐘前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
從部落出發深化國際合作 泰博館20年編織新北文化新高度
【民眾新聞葉柏成新北報導】烏來泰雅民族博物館營運邁入第20個年頭，新北市原民局長林瑋茜今〈19〉日於市政會議中 […]民眾日報 ・ 33 分鐘前
屏東藍外套「怪叔叔」出沒！ 闖屋裝熟洗腦長輩借錢
屏東市區近日出現一名「怪叔叔」，專挑外籍看護或長者獨自在家時闖入民宅，假裝與屋主很熟借錢！所幸機警的外籍看護及清醒的阿嬤識破騙局，男子只好落荒而逃。事件曝光後，屋主緊急在社群媒體發文，呼籲附近居民提高警覺，保護自身及財產安全。大同派出所副所長「蔡建偉」表示，警方正積極追查該男子身分。專家也提醒，家中若只有長者或外籍看護時，更應確實做好門戶安全措施！TVBS新聞網 ・ 27 分鐘前
獨家專訪》季辛格轉戰創投，率「獨角獸」來台找隊友：「早餐有想法、晚上討論量產」只有台灣有這速度
卸任英特爾執行長近一年後，季辛格以創投公司合夥人的全新身分重返台灣，行前接受《今周刊》獨家專訪，暢談個人職涯、旗下新創公司技術，以及美國半導體前景。今周刊 ・ 35 分鐘前
百度搜索AI重心提升內容質素
百度首席財務官何海建在電話會議表示，自2023年3月「文心一言」發布以來，集團在人工智慧（AI）領域的投入已逾人民幣1,000億元，未來將繼續加大AI投入力度，在保持投資紀律的同時，將提升AI基礎設施的利用率，動態調整內部產品和外部雲服務的資源分配。中時財經即時 ・ 46 分鐘前
沈伯洋遭點名急踩煞車 藍營揭他怕複製這人
[NOWnews今日新聞]2026年台北市長選舉，民進黨遲未擇定出戰人選，聯電創辦人曹興誠日前大力點名立委沈伯洋，沈伯洋一度回應：「戰士很難選擇自己的戰場」，但昨（18）日又改口表示，選舉目前不在他的...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前
匯豐CEO稱世界碎片化，國家安全資產變多，跨境商業活動仍蘊藏機會
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，英國金融商匯豐控股(HSBC Holdings Plc)首席執行長艾橋智(Georges Elhedery)認為，世界正在碎片化，從數據到半導體等「國家安全資產」越來越多，但跨境貿易仍為匯豐帶來了巨大的機會。儘管面臨諸多挑戰，艾喬治週三在新加坡舉行的一場創新經濟論壇上表示，仍將存在一個「協調一致的金融體系」。艾橋智表示，有些資產現在已經或是將被視為國家安全資產，例如代碼、生成式人工智慧(Gen AI)型代碼、晶片、半導體，其中最先進的類型，例如數據和雲端。這些資產將會碎片化，這些資產也會有國界之別。除此之外，他還表示，跨境商業活動仍然蘊藏著巨大的機會。財訊快報 ・ 32 分鐘前
玉澤演台中NPC同款景點！34米紅白燈塔Ｘ海軍復古風咖啡廳粉絲必踩點
玉澤演,韓星同款,台中市,台中景點,台中咖啡廳,高美燈塔園區,高美燈塔,遇見你之前 台中NPC同款景點再+1！韓國人氣男神玉澤演近期因拍攝新電影作品，將在台停留一段時間，期間可在玉澤演IG上看到許多台中打卡照，「玉澤演坐過的」公車座椅也在 Threads 上廣為流傳，被粉絲稱作「台中NPC」。近日台中咖啡廳「遇見你之前」於社群平台上分享玉澤演的驚喜現身，推薦粉絲把這裡加入同款景點清單！景點+ ・ 13 小時前
快訊／Cloudflare公告「全球當機原因找到了」陸續修復中
快訊／Cloudflare公告「全球當機原因找到了」陸續修復中EBC東森新聞 ・ 13 小時前
廣達揮軍SC25，AI解方一次出籠
【財訊快報／記者王宜弘報導】廣達(2382)旗下雲達科技(QCT)揮軍在美國密蘇里州聖路易市舉行的2025年超級運算大會(SC25)，並以「智慧AI解決方案，驅動未來發現」為主題，在展會發表多項針對現代超級運算和企業AI需求而設計的先進AI基礎設施。包括NVIDIA、AMD以及Intel解決方案在本次展會全數出籠，除了採用NVIDIA機櫃級AI基礎設施的QCT AI Platform on Demand(QCT AI POD)之外，在其QCT開放AI平台上，也分別展示出配備AMD Instinct GPU以及支援最新Intel Gaudi 3 AI加速器的各種解決方案。雲達在SC25展示其旗艦解決方案QCT AI POD，協助企業與研究機構加速採用生成式與代理式AI。該公司指出，QCT AI POD為一套機櫃級、全整合系統，採用 NVIDIA AI 基礎設施，將運算、網路與儲存無縫整合為一套隨插即用型AI解決方案；為簡化部署的流程，系統已預先驗證與配置，協助組織降低AI叢集整合的複雜度，加快上市時程。雲達也展示了包括QCT AI POD所支援的多樣化硬體，滿足各種AI與HPC工作負載。財訊快報 ・ 39 分鐘前
民進黨轟國民黨親中無下限 學者：看不出鄭麗文跟何鷹鷺的差異在哪
「國民黨親中無下限，黃國昌Yes or No？」民進黨今（19）天表示，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天下午就要會面了，想必會大談「藍白合」。但我們想問問黃國昌：國民黨以下這些主張，你都同意嗎？三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
復古熱潮「有線耳機」又要流行回來了？LE SSERAFIM、Cortis都跟上！
繼「包包掛飾」風潮之後，韓國年輕世代又瘋起另一項 Hot Item——有線耳機！從街頭潮人的穿搭到 K-pop 偶像私服造型，不難發現大家紛紛拋下藍牙耳機，改戴上帶線設計的「復古耳機」。這股潮流不僅是為了音質，更代表一種 Y2K 時尚態度的展現，就連 LE SSERAFIM 最新回歸的專輯周邊都驚現有線耳機！究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
高市早苗傳參拜靖國神社 郭正亮：黨內有人要讓她「死透」
日本首相高市早苗先前在國會針對「台灣有事」發表言論，指出可能構成日本「存亡危機事態」，導致陸日關係惡化，近日傳出高市早苗可能在12月底參拜靖國神社。對此，前立委郭正亮認為，這是自民黨內有人刻意放話讓她「死透」。中天新聞網 ・ 46 分鐘前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
監視畫面曝光！精舍命案女信徒遭虐棄路邊淋雨9分鐘 家屬哭喊：好像看到剴剴一樣
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導牽涉藝人李威夫婦及知名佛學作家王薀的「水月草堂」精舍虐死案，全案正由台北地院審理，法院昨（18）日勘驗蔡姓女信徒生前...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
對抗失智新解方！澳洲萬人追蹤研究證實 長者「經常聽音樂」可降失智風險
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。NOW健康 ・ 44 分鐘前
三立輸了！遭批配合青鳥製造新聞 告王鴻薇、徐巧芯全都不起訴
今年5月大罷免期間，國民黨立委王鴻薇發文控訴，舉辦反罷宣傳時，平時未到場的《三立新聞》突然出現，同時也有名疑似青鳥罷團派來的女子當面嗆聲，王鴻薇控三立配合青鳥製造新聞，對此，三立提告王鴻薇、藍委徐巧芯在內等五人加重誹謗。台北地檢署今（19）日以罪嫌不足等理由處分不起訴。中天新聞網 ・ 42 分鐘前