白百何疑開撕王傳君 東京影展爆「黑箱操作」竟成真？

東京影展近期盛大展開，主競賽單元中大陸男星王傳君憑藉電影《春樹》獲得最佳男主角獎，卻引發黑箱操作的爭議。女主角白百何在頒獎前於微博發文「還能這麼操作...」，並缺席閉幕式，疑似不滿王傳君戲份少於她卻得獎。網路爆料指評審之一的大陸導演文晏施壓支持王傳君，且女演員獎項選拔過程中，白百何在首輪即被淘汰，最後由日本片《恆星的彼方》兩位女主角共同獲獎，使「潛規則」說法可信度大增。

王傳君奪影帝，白百何先喊：還能這麼操作？（圖／翻攝東京影展 白百何微博）

東京影展評審團的決策過程引起廣泛討論。據網路流傳的內部消息，評審團在女演員獎項的投票中，首輪就將白百何淘汰，到第三輪時范冰冰曾勝出，但在最後關頭，評審之一的大陸導演文晏提出改動，聲稱為了兼顧地區平衡，最終由日本電影《恆星的彼方》的兩位女主角共同獲獎。

這一結果讓白百何感到不滿，她不僅在社交媒體上暗示有不公平操作，更選擇缺席閉幕式。有觀察人士指出，白百何可能認為王傳君戲份明顯少於她，卻獲得獎項，而她自己的獲獎機會則被犧牲。王傳君在獲獎感言中表示：「我覺得是白百何和劉丹女士，她們高光的表現，照亮了在角落的我，感謝白百何。」

評審之一的桂綸鎂對此爭議給出回應，她表示：「有非常多位女演員都在我們的討論範圍裡面，對我而言是，我對她們的表演深受感動。王傳君的表演是用非常安靜內斂，但是卻表達了很細微的情感，讓我非常的信服，所以我想我們都一起做了這個決定。」

這起事件在影迷間引起熱議，有人認為王傳君演技到位，獲獎實至名歸；但也有許多人質疑評審過程的公正性，認為這次頒獎背後確實存在「潛規則」。無論如何，這場爭議已經為今年的東京影展蒙上一層陰影，也讓民眾對影展評審機制產生更多思考。

