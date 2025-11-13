粿王偷吃風暴擴大！胡適安發3點聲明認了讓她借住 極力撇清「從未認同、包庇出軌行為」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐日前以影片爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），指控粿粿與王子等人去了一趟美國後整個人都變了，今（13）日傳出從那時候到現在，粿粿都是讓跟參與《全明星運動會》時結識的胡適安接應，對方提供住處讓粿粿、范姜彥豐分居，且能夠有安全的地方與王子約會，對此，胡適安稍早發出聲明撇清關係，提到從未認同、包庇出軌行為，也在知道情況後，要求粿粿搬離住處。

粿粿出軌王子風波持續延燒。（圖／翻攝王子IG）

胡適安稍早在社群媒體發出3點聲明，聲明中提到，得知粿粿（江瑋琳）要處理與范姜彥豐的離婚事宜，因此在范姜彥豐知情的狀況下，暫時提供住處給粿粿，「僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時封於有關婚外情等毫不知情。」針對好友出軌，他極力撇清，提到從未認同，也陪有包庇、隱瞞任何人不當行為的議題，「本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。」最後強調是在不知情下被牽連。

胡適安發出聲明澄清。（圖／翻攝胡適安IG）

胡適安也發文表示：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕。」

胡適安聲明如下：

本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷靜」，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時封於有關婚外情等毫不知情。

本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬排並停止任何協助。

在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重建反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體 為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理

