與鴻海合作美國資料中心拚2027年啟動 東元「這領域」已強勢先行

東元11月13日舉行法說會，各界關注與鴻海的合作進度。

機電大廠東元今（13）日舉行法說會，股價先大漲一波，逆勢收在110.5元、漲4.24％。各界關注東元與鴻海的合作進度，東元總經理高飛鳶表示，AI資料中心需要有地、有電，東南亞市場進度會比較快貢獻營收，美國業務要等到2027年才會比較明朗，但雙方在機電方面的合作已經開始，因為鴻海在全世界有很多工廠需要節改，相關訂單會快速反應在營收上。

前一日鴻海董事長劉揚偉剛在法說會上花時間說明「模組化資料中心（MDC, Modular Data Center）」的佈局，表示這業務將「成為集團AI價值鏈延伸的重要環節」。

鴻海財務長也提到，與東元雙方團隊已在台灣的專案合作建置，並同步推進美國俄亥俄州的相關規劃，相關產品有望在2026年陸續出貨。

東元的法說會上，高飛鳶表示，這三個月來雙方密切聯繫，分工和規格上做了一些確定、也已提出一些方案，而在美國西屋的團隊會跟鴻海團隊對接，成立關於模組化產品的RD團隊，畢竟要花時間釐清法規、規格、建置條件，還要送審，2026年下半年後會比較明朗，台灣和東南亞的部分會比較快，相關經驗也可以用在美國市場上。

至於外界擔憂AI投資泡沫化一事，他說資料中心需要有地、有電，所以電力要先行，目前許多國家都有電廠、儲能設備的需求，以這角度來說，市場才正要開始，新建電廠與汰舊換新等案子，讓變壓器、大型馬達的訂單開始增加，像是最近就接了一個德州天然氣發電廠的訂單。

台灣因為先前風災受損，也有不少電力系統的單要做，高飛鳶表示，近來包括日本、澳洲、東南亞等地需求旺盛，東元也持續加強自製研發，毛利率有望向上攀升，甚至其他競爭對手也會採用東元的產品，大家是競爭又合作，「這個市場非常龐大，沒有一家公司有辦法通吃」。

東元第三季營收為145.38億元，季減6.8％、年增8.0％，ESP為0.75元。展望第四季，東元表示，機電系統與智慧能源事業群在季對季、年對年皆可望維持成長；智慧生活事業群預計持平，但在產品組合變化下，第四季毛利率將較第三季及去年同期略有下滑。

三大事業群表現，機電系統佔營收48.7％、相關營收年減1.1％，主因匯率影響；智慧能源佔25.6％、相關營收年增52.8％，受惠台電強韌電網計畫及離岸風電的工程收入增加；智慧生活佔11.2％、相關營收年減8.0％，主因空調銷售減少；其他為14.5％。

