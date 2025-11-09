2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感

無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。

《暴君的廚師》姜漢娜長靴穿搭示範

在陽光灑落的小木屋場景中，姜漢娜以《暴君的廚師》中同樣的知性氣質現身，詮釋秋冬最實穿的長靴穿搭公式。她以白色洋裝搭配深色格紋襯衫，營造柔中帶剛的層次感，再以一雙黑色長靴收尾，簡約卻極具存在感。沒有過多配件的堆疊，僅憑乾淨線條與自然光影，展現時髦女孩們特有的自信，這樣的穿搭，正是2025秋冬最值得借鏡的「日常優雅」示範。

2025秋冬長靴推薦1：Hermès

Hermès經典Jumping長靴以品牌的馬術精神打造 Source：Hermès

Hermès經典Jumping長靴以品牌的馬術精神打造，光滑小牛皮的筆直靴型勾勒俐落線條，靴口飾以靈感源自Kelly包的金屬鎖釦細節，每一道車線由工匠手工縫製，展現標誌性的精湛工藝。同時貼心推出標準與亞洲版兩種靴筒高度，兼顧不同腿型比例，能瞬間拉長比例、強化氣場。（商品價格 NTD 96,500）

2025秋冬長靴推薦2：Chanel

出自Chanel 2025/26秋冬高級時裝系列的蝴蝶結長靴 Source：Chanel

出自Chanel 2025/26秋冬高級時裝系列的蝴蝶結長靴，以柔軟彈性皮革更貼合腿部線條，並以漆皮小牛皮拼接出光澤對比，兼具女性韻味與力量感。靴口以荷葉邊與絲絨蝴蝶結收尾，細節流露出香奈兒標誌性的優雅玩味。方跟設計延伸穩定比例，走出巴黎女子般的率性魅力與雋永風格。（商品價格 NTD 84,100）

2025秋冬長靴推薦3：Gucci

來自Gucci 2025秋冬系列的馬銜扣高跟長靴 Source：Gucci

來自Gucci 2025秋冬系列的馬銜扣高跟長靴，向品牌最具代表性的馬銜扣歷史致敬。以貼合腿型的靴型，與漆皮鞋頭呼應復古馬術靈感，並飾以金色半馬銜扣配件，展現優雅與力量兼具的氣勢。中粗高跟設計讓比例更修長，同時維持舒適著感，平衡經典與現代感。（商品價格店洽）

2025秋冬長靴推薦4：Dior

Dior D-Town靴以極簡筆直的靴型詮釋法式優雅 Source：Dior

Dior D-Town靴以極簡筆直的靴型詮釋法式優雅，以柔軟小牛皮搭配低調卻醒目的金色 Christian Dior Paris標誌。平底輪廓延續馬靴靈感，既實穿又具修飾效果，輕鬆拉長腿部線條。無論搭配羊毛短裙、針織洋裝或寬鬆大衣都適合，體現秋冬造型極簡與力量並存的風格。（商品價格 NTD 73,000）

2025秋冬長靴推薦5：Bottega Veneta

這款Bottega Veneta黑色長靴承襲品牌極簡而雕塑感的設計語言 Source：Bottega Veneta

這款Bottega Veneta黑色長靴承襲品牌極簡而雕塑感的設計語言，以光滑皮革勾勒筆直靴型，靴口飾有同軸縫線細節，展現低調卻不失層次的工藝之美。側邊點綴標誌性金屬三角形元素，為整體注入辨識度與現代感。穩重的粗跟比例讓視覺更俐落修長，詮釋BV特有的冷調極簡風格。（商品價格 NTD 74,100）

2025秋冬長靴推薦6：Burberry

Burberry這款Cavalier靴筆直及膝的靴筒剪裁，呈現俐落而挺拔的線條感 Source：Burberry

承襲英倫馬術血統， Burberry這款Cavalier靴筆直及膝的靴筒剪裁，呈現俐落而挺拔的線條感，踝間環繞復古金屬扣環，增添一抹騎士氣勢。鞋底以品牌標誌性的騎士徽章點綴，內襯呼應經典騎士藍色，細節低調卻極具辨識度，實穿度高。（商品價格 NTD 69,000）

2025秋冬長靴推薦7：Prada

Prada以品牌「雙元性美學」的核心精神打造這款長靴 Source：Prada

Prada以品牌「雙元性美學」的核心精神打造這款長靴，在力量與優雅之間取得平衡。光澤皮革構築筆直靴型，呼應品牌標誌性的建築感輪廓，細膩縫線與立體鞋頭設計則增添復古氣息。後跟飾以低調金屬徽飾，讓極簡外觀多了精緻亮點，是一雙充滿細節的長靴款式。（商品價格 NTD 75,000）

