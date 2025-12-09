Netflix收購華納被半路攔胡！ 派拉蒙藏「川普牌」硬搶親

Netflix併購華納兄弟恐出現變數，派拉蒙天舞集團半路殺出開1084億美元惡意競購。（圖／達志影像美聯社）

Netflix才向用戶宣布，他們將收購華納兄弟，沒想到現在出現變數。先前也有意收購的派拉蒙，突然發起「惡意競購」，開出更高的價碼，還強調他們的收購案，接下來「程序會走得比較順利」。派拉蒙的背後，其實有川普牌這張王牌，因為派拉蒙的幕後投資人，包含川普女婿庫許納的私募基金。

好萊塢影視產業面臨重大變革，Netflix原本宣布以720億美元收購華納兄弟影視資產的計畫突遭競爭對手派拉蒙集團（Paramount Skydance）挑戰。派拉蒙集團提出更高的1084億美元全現金收購方案，並承諾保留傳統電視網絡，與Netflix只收購製片廠與串流業務的策略形成對比。值得注意的是，派拉蒙背後的投資者包括美國前總統川普女婿庫許納創立的私募基金及沙國主權投資基金，使這場收購戰增添政治色彩。同時，此案也引發市場壟斷疑慮，好萊塢工會和影院聯盟均表達反對立場。

這場好萊塢真實版的權力遊戲始於Netflix宣布收購華納兄弟，希望將《哈利波特》系列和《冰與火之歌》等經典作品納入其平台。作為全球擁有3億多用戶的串流巨頭，Netflix此舉被CNN首席媒體分析師Brian Stelter形容為對好萊塢和全球串流平台的一大衝擊。然而，美國總統川普隨後表示將參與這項收購案的決策過程，並點出可能存在的壟斷疑慮。

就在Netflix向用戶通報好消息之際，派拉蒙集團突然發起所謂的惡意競購，開出超過Netflix的1084億美元全現金收購方案。CNN財經主播Richard Quest指出，派拉蒙股價因此上漲近9%，彌補了先前的損失。與Netflix不同，派拉蒙承諾保留CNN等傳統電視網絡。派拉蒙本身擁有《不可能的任務》系列電影和CBS新聞台，若能與華納兄弟整併，將足以抗衡Netflix或迪士尼。

派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）表示，由於他們市占率較小，較不用擔心面臨反壟斷審查。值得注意的是，幫派拉蒙撐腰的投資者包括川普女婿庫許納創立的私募基金（Affinity Partners）和沙國主權投資基金，兩者曾在9月成功聯手收購知名電玩發行商美商藝電（Electronic Arts）。當被問及女婿參與派拉蒙搶親一事，川普表示並不清楚，稱庫許納忙於處理加薩問題。

Brian Stelter強調，Netflix與華納兄弟已簽署協議，若交易無法進行，Netflix將支付58億美元分手費，這將是企業史上最大的分手費。好萊塢工會和影院聯盟已表示反對Netflix併購華納兄弟，擔心若只剩Netflix一家獨大，可能導致院線片減少並流失工作機會，訂戶價格也會受到限制。此外，派拉蒙背後的沙國資金也引發監管疑慮。華納兄弟最終歸屬將由股東在1月8日前決定。

