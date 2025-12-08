7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！

財經中心／師瑞德報導

AI新循環啟動！美系外資點名AWS Trainium3將於2026年出貨，緯穎獨拿7成市佔估貢獻3千億，金像電、貿聯-KY、鴻海、川湖等7大台廠受惠。記憶體華邦電看漲，致茂檢測設備賣翻。台廠供應鏈火力全開，搶攻下一波AI金礦！（示意圖／PIXABAY）

AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。

報告點名，多家台廠將受惠於這波新一代AI伺服器循環，包括金像電（2368）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、智邦（2345）、川湖（2059）與貿聯-KY（3665）。其中，緯穎被認為有機會維持超過七成的市佔率，對應台幣約3,000億元的營收潛力；而金像電市佔也有望穩定在六成以上，預估將貢獻135億至176億元營收，若加計T2產品，明年來自AWS的營收有望至少成長5%。

廣告 廣告

貿聯近期表現亮眼，在電力線材表現優於數據線材的帶動下，毛利率表現持穩，本季累計營收已達預期近七成。亞系外資同步上調其2025至2027年每股盈餘預估至45.6、70.3與87.3元，並給予明年30倍本益比評價，看好未來爆發動能。

致茂（2360）方面，11月營收優於預期，主要來自電源測試設備需求強勁，尤其新推出的±4000V／800V HVDC架構廣受客戶採用，加上先進封裝需求提升，也推動相關量測設備成長。

記憶體族群中，華邦電（2344）持續獲得外資青睞。券商指出，其11月營收反映市況轉佳，DDR4合約價本季有望翻倍成長，Nor Flash價格亦上漲5至10%。

老將鴻海（2317）同樣不容忽視。AI伺服器第四季出貨量預估可季增三成，加上iPhone出貨持續年增，法人看好整體營收有望再度上修，維持正向展望。

IC設計公司信驊（5274）也被點名為AI受惠股。外資指出，第四季營收預估與上季持平，整體仍處高檔，AI與一般伺服器需求穩定，載板支援度提升，加上明年新品鋪貨，有望進一步推升市佔率。

另一支焦點股川湖（2059）11月營收創新高，累計達成預估的七成。法人看好其技術領先優勢持續穩固，預期Rubin世代產品仍將為主要成長動能。

至於網通大廠智邦（2345），雖正處於AI加速卡模組產品轉換期，但網通交換器產品順利補上缺口，讓整體營收符合預期，外資同樣維持正面看法。

整體來看，隨著AI伺服器進入新一輪成長期，AWS Trainium3所帶動的供應鏈機會，不僅橫跨PCB、散熱、電源模組到機構設計，也為台廠提供新一波營收與市佔提升的關鍵契機。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

半導體霸主理財術曝光！手握4.36兆現金 台積電買進84億公司債

47億憑空蒸發！台塑遇超級逆風 年減26%創慘烈低點

動搖棺材本？銀行理專亂賣商品害慘長輩？王世堅揭「殘酷真相」

存股族嗨翻！00964配息創新高「年化飆近9%」 打敗一票台股ETF！

