【下班經濟學】台積電買點出現？台股進場撿便宜？主升段還沒結束？

台股多頭的慣性改變，到底是健康的回檔？還是泡沫已經破裂了？今天我們就找來《Smart智富》月刊社長林正峰，不只告訴你台積電在這波修正中的最佳買點，還要分享震盪行情中的ETF布局，一起來聽聽他的分析！

季線保衛戰開打！台股後市緊盯 2 指標？

台股慣性改變，不只出現連續下跌行情，更跌破季線，到底多頭是不是已經熄火呢？林正峰認為，多頭第一次回測季線應該會出現支撐反彈，至於後市是否有機會再攻高，他表示目前最重要是觀察2大指標：外資動向，還有台幣匯率。

台積電拉回就買？高手抓進場時機點

至於華爾街擔憂目前AI泡沫是否已經泡裂，甚至重演2000年科技泡沫的崩盤行情。林正峰表示，如果以2000年的行情來類比，目前應該仍在1997-1998年的階段，後續還會有末升段行情。至於權值股，他建議只要大盤回測季線，投資人就可以適度找買點。

更多精彩內容都在《下班經濟學》，讓主持人謝哲青、張瓊方、林正峰，教你應對市場挑戰！

