仁大複製金融成功模式 進軍製造與海外市場

【記者柯安聰台北報導】仁大資訊（7767）10日以承銷價41元正式上櫃掛牌交易。該公司以「從SI到產業解決方案供應商」為中長期主軸，鎖定金融、製造與零售服務三大垂直場域，從客戶痛點出發，將系統整合、雲端與資安能力升級為可複製、可擴張的產業方案組合，帶動營運動能與毛利體質同步提升。同時，近年更積極從單一專案導入，走向長約型、平台化與跨區域佈局的成長曲線。



為加速進軍高附加價值領域，仁大在透過收購金腦數位100%股權，全面擴大FinTech版圖。藉由生成式AI結合大數據的研發實力，金腦已在金融場景落地多項模組，包括金融EKYC流程優化、消金授信徵信防詐檢核、金流履歷追蹤與流程機器人控管等；其中「金秘書」AI盡職調查解決方案可將部分金融業務作業期由30天大幅縮短至2天，為金融業帶來效率與合規雙重紅利。公司並同步投入ESG治理應用，讓解決方案從前端識別、稽核監理一路延伸至揭露與合規管理，完整覆蓋金融數位轉型關鍵環節。



在垂直場域拓展上，仁大以金融與電信既有大型客戶為根基，持續複製至中南部傳統與高科技製造業，擴大產業市占。公司指出，製造業的全球化供應鏈、設備汰換與資安合規，正帶來從端點到雲端的整體升級需求，仁大將以「顧問＋方案＋維運」的服務模型，結合私有雲、虛擬化、資料治理與零信任防護，協助客戶完成IT與OT的雙軸轉型。







圖：仁大資訊董事長林士茵（左5）、總經理陳宏明（左4）率領團隊風光掛牌



國際調研機構IDC預測，資安市場則在法規趨嚴與威脅態勢升級下，自2024年的4.62億美元擴大至2028年的7.16億美元，CAGR達11.9%。仁大表示，雲端混合環境管理、產業雲與雲端安全已成企業投資重點，疊加IT人力短缺帶動的委外維運趨勢，將為公司從專案導入到長期合約服務奠定結構性機會。



為承接跨國需求，仁大同步啟動海外擴張。公司於今年3月設立越南子公司，後續亦規劃在泰國、美國、日本、菲律賓等海外市場布局，將台灣優質IT服務輸出海外，成為台商在地建置、跨國維運與資安合規的最大資訊後盾，並逐步服務當地企業，擴大區域營運版圖。



在營運效率與服務體驗上，仁大以AI與自動化深植內部流程，打造智慧維運平台，導入設備異常預測、工單分類與AI派工，提升維運SLA（資訊服務業，特別是系統整合商、雲端服務商、維運外包商與客戶之間簽訂的「服務品質承諾標準」）達標率與預防性維修能力；同時推出RFID整合LINE即時報修與SmartGO+租賃／工單查詢系統，串接無紙化工單，落實Green IT與ESG目標。



展望未來，董事長林士茵表示，仁大資訊將以「AI×FinTech×資安」三軌驅動、「在地即時服務＋海外節點」雙軸佈局的策略，持續深化金融、製造與零售服務三大產業的解決方案密度，推進從SI到產業解決方案供應商的轉型進程，持續擴張可預期、可續約、可規模化的營收結構。（自立電子報2025/12/10）