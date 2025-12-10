遭控「欺騙消費者」！ 鍾欣怡發長文澄清：指控與事實不符
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
女星鍾欣怡近年來除了演藝事業外，也開始從事海外代購，不過日前一名網友A小姐公開指控她欺騙消費者。對此，鍾欣怡於12月8日發長文回應，堅稱自己「沒有做錯事」，並說明事發過程。
鍾欣怡近期斜槓從事跨國連線代購，卻遭一名A小姐指控欺騙消費者，鍾欣怡於本月8日在臉書還原事件經過。她指出，A小姐下單購買韓國連線代購商品，鍾欣怡團隊確實告知她需等韓方備貨送至台灣，約14至20個工作天，並非現貨商品。然而在等待期間，韓方臨時告知A小姐下單的咖啡色款式全面斷貨。鍾欣怡一得知斷貨消息，便主動聯繫A小姐，提出「更換為黑色款式」或「全額退款」2種方案，但A小姐不斷在訊息中以「爆黑」威脅。
最終A小姐選擇退款，鍾欣怡團隊在20分鐘內即退回2080元。不過A小姐仍在多個平台指稱鍾欣怡「匯款後3週告知商品已斷貨」、「欺騙消費者」、「售後服務差」。對此，，鍾欣怡回應：「一、我是金重『鍾』，不是金童『鐘』，二、你有疑問，我們回覆！你提供帳號，我們立刻退款！並不存在『欺騙消費者』的做法」，並再次強調，A小姐的指控皆與實際發生的處理過程不符。
鍾欣怡表示，自己也是一個很愛買東西的人，完全理解消費者因商品斷貨，收不到衣服的失落。另外，因現在網路詐騙多，「信任」對消費者來說很重要，因此團隊都謹慎對待每一筆訂單。鍾欣怡提到，沒有人能完全預測商品是否臨時斷貨，團隊能做的只有妥善處理斷貨商品訂單。
鍾欣怡在文末強調，選擇公開對話與退款紀錄，不是為了對立，「只是希望：讓事情回到事實本身，也讓願意支持我們的人，可以放心、安心」。她也提醒A小姐，毀損他人名譽與散布不實資訊，已涉及《刑法》第310條誹謗罪與第309條公然侮辱罪，並表示團隊已保存相關證據，「若無回應將進行一切法律追訴權利」。
