有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來

不只女生，男性也有相當高的機率感染HPV。（示意圖／PIXABAY）

50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。

男性也可能感染HPV，忽略健康風險很危險

許多人以為HPV只與女性有關，但專家指出，男性同樣容易感染，且後果不可小覷。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟曾表示：「很多家長以為只有女生需要擔心HPV，但男孩、男性也有相當高的感染與健康風險。」研究顯示，男性感染HPV後，可能面臨生殖器癌、頭頸癌等嚴重後果。

泌尿科副院長蘇信豪也曾提醒，「HPV不只可能導致女性子宮頸癌，男性的陰莖癌、膀胱癌、頭頸癌等也可能因此而發生。病毒的傳播方式不僅限於性行為，也可能透過皮膚或黏膜接觸受污染物品感染。」

環境及職業醫學科醫師謝怡君在接受媒體採訪時，更指出，男性缺乏像女性一樣的常規篩檢工具，加上多數人無法自然產生抗體，因此一旦感染，健康風險容易被低估。

小疙瘩與尖銳濕疣：最容易被忽略的早期訊號

李先生出現的「淡粉色小疙瘩」正是男性HPV感染最常見的外在信號。初期僅如針尖大小，分布於包皮、龜頭、冠狀溝或陰囊，通常不痛不癢，容易被誤認成汗疹或痘痘。

隨著感染進展，疙瘩會逐漸增大、變軟，甚至聚集成簇，外形像小菜花或雞冠狀，這就是醫學上所稱的「尖銳濕疣」。中國男科流行病學調查指出，在確診尖銳濕疣的男性中，98%以上早期都出現小肉疙瘩，但75%的患者因無痛無癢而未及時就醫，延誤治療。

搔癢、異味與分泌物：病毒刺激黏膜的警示信號

除了小疙瘩外，另一個容易被忽略的訊號是「私密處異常搔癢、異味或分泌物增多」。患者常在清潔後仍感不適，有時分泌淡黃色黏液或伴輕微灼熱感。醫師警告，這並非單純發炎，而是黏膜受病毒刺激引發的免疫反應。

醫師提醒：「若隨意擦藥膏等待自癒，只會掩蓋症狀，錯過最佳治療時機。」

男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來！（圖／翻攝自Pixabay）

早期干預與生活管理，降低感染風險

李先生在確診後，透過抗病毒治療與生活習慣調整，半年內病情得到有效控制，家人也同步接受篩檢與疫苗接種。醫師叮嚀：勇於檢查與定期追蹤，是對自己和家庭最負責的做法。

專家建議男性防護HPV可從以下幾方面著手：

「提升免疫力」：規律作息、均衡飲食、適度運動，可提高自然清除率約40%。

「定期檢測」：多性伴侶、反覆皮疹或搔癢者，建議每年篩檢一次HPV。

「男性接種HPV疫苗」：可有效降低高危險型HPV感染及傳播風險。

「良好私密衛生」：清潔生殖器、穿透氣內褲、避免共用浴具，可降低交叉感染機率。

「安全性行為」：固定伴侶、正確使用保險套，是最有效的防護措施。

結語：

HPV不只影響女性，男性同樣面臨感染與潛在癌症風險。若近期出現「小疙瘩」或「私密處搔癢異味」等症狀，切勿掉以輕心。男性感染HPV的兩大警示訊號，一眼就能辨識，早期檢測與科學干預，才是保護健康的關鍵。

