他好奇「上掀式行李箱」真的好用嗎？過來人一面倒：回不去了

行李箱款式眾多，其中上掀式行李箱近年來廣受許多民眾喜愛，有網友也表示觀望了一陣子，認為雖然上掀式行李箱打開不占空間，但擔心拿下方的東西不方便，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇Threads發文，表示現在推出上掀式行李箱的品牌越來越多，對此原PO表示打開雖然不占空間，但擔心拿下方的東西不方便，忍不住好奇其他網友的經驗談，「現在行李箱隨便動輒就要萬元以上，真的有這個價值嗎？感覺幾萬的東西被摔來摔去好心疼」。

廣告 廣告

不少網友分享上掀式行李箱的優點「真的很推薦上開式，再搭配衣物整理袋，可以在小房間內整理行李也不會大弄亂！（完全回不去對開式了）」、「用了上開式再也回不去！你在打包行李的時候就用上開的方式裝不會有拿不到東西的問題，遇到房間小的時候上開真的超級方便！行李箱我個人是不會買到上萬，3、4000就有很好用的了」

「用過上掀式的再也不用對開（雖然我的上掀還是有對開拉鏈），深度其實也沒真的那麼深，對開每次打開都超費力，還要很大空間，總之上掀式輕鬆優雅很多」、「上開比較省空間，住日本商務飯店時差很多。不過是真的比較不好找，所以放東西要記住。小物品最好放收納袋」、「小空間用上掀真的不錯用，裡面的行李用行李袋分裝會比較好找東西」、「人類終究是要走回復古...上掀／前開才是最傳統的行李箱」、「用過上掀回不去對開+1，跟家人住比較小的旅館看到別人需要克難整理行李的時候會覺得很值得」。

也有網友提醒「如果你會在乎行李總重量，就不要用…那個門會增加箱子的重量1+公斤。 （因為我常搭限重15公斤的航班去韓國）」、「上掀唯一缺點就是厚度太厚，日本寄放櫃很看運氣放不放得進去…」

撰稿：吳怡萱





