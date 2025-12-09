搞軌案19年！李家最厲害的是「他」還受邀到東大演講：如何面對危機處理

社會中心／羅欣怡報導

2006年的南迴鐵路搞軌案，當時李家父子三人的家成了「泰安休息站」，相較於李泰安天天與媒體說笑，父親李聚寶卻總是戴著一頂瓜皮帽安靜的看著一切，時不時引經據典，即便李泰安被收押，與檢方鬥法時李聚寶仍神色自若，異常冷靜的處事，還受邀至台東大學演講「如何面對危機處理」，和大學生分享人生經驗。2015年，李聚寶沒等到兒子李泰安出獄，因肺積水病逝，享年91歲。

李聚寶2015年病逝，享壽91歲。（圖／資料畫面）

南迴搞軌案，唯一的死者是李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛。隨著案件一路調查，最後發現李泰安兄弟殺人詐保，但在調查期間，李泰安始終態度坦然，隨著李雙全的死亡，媒體愈來愈多，父子倆經營的小雜貨店也被稱為「泰安休息站」，李泰安從媒體身上密切注意警方動向，和警方展開鬥法。

相較於李泰安的「主動」，時年83歲的李聚寶則是分外冷靜，說起話來有條不紊，甚至還會引經據典，一下孫子兵法，一下又是孔明草船借箭，從沒看過李聚寶神情慌亂，即使在李泰安被收押，李聚寶依舊堅信司法會還李家清白，還心平氣和的要檢察官拿出證據。

李聚寶一度受邀至台東大學傳授「危機處理」，但引起反彈聲浪而取消。（圖／資料照）

一時間，李聚寶成了全台最紅的老人，當時台東大學還邀請他到學校演講，講的不是搞軌案，而是和學生分享「如何危機處理」，不過，新聞曝光後，引發各界撻伐，時任立委、現任海委會主委管碧玲，就曾砲轟校方「看新聞找老師」，認為不是唸了幾本孫子兵法就可以到大學授課。在各界的關注下，時任校長郭重吉認為邀請李聚寶到校座談不符社會觀感，要求體育系取消了該場演講。

