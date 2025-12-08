南迴搞軌案主謀1生1死！李泰安哥以死明志輕生亡 陳氏紅琛託夢指認兇手

社會中心／陳佳鈴報導

李家兄弟李泰安(左)、李雙全(右)遭控為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全的妻子陳氏紅琛。(圖/資料照)

19年前震驚全台的南迴線「搞軌殺妻詐保案」，兄弟檔主嫌一生一死，活下來的李泰安因速審法服刑八百多天已經在今年五月出獄，並重新回到社會，生活相當低調，鮮少人知道他已出獄。而當年另一個主謀也就是死者陳氏紅琛的丈夫李雙全，當時得知自己被懷疑涉及南迴翻車案後，強調投保是平常的習慣並非詐保，在殯儀館與亡妻拍下最後一張照片後，竟在家門前以死明志。而此後也傳出不少靈異事件，李家親友曾說看到李雙全站在榕樹旁，而死者陳氏紅琛母親也透露，女兒曾到夢裡託夢，指認兇手。

2006年3月的南迴鐵路「搞軌案」震驚全台社會，李家兄弟李泰安、李雙全遭控為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全的妻子陳氏紅琛。案發後弟弟李雙全上吊自殺「以死明志」，哥哥李泰安則在自家門口開起了「泰安休息站」，招待整天在他家門口守候的記者、檢警，兩兄弟的老父李聚寶老神在在，還當眾拿起毛筆揮毫「訴冤」。

當時李雙全否認為了詐保殺妻以死明志，甚至在輕生的前一天，還帶著雙胞胎兒子到殯儀館，待在亡妻的靈位前，請哥哥李泰安拍下合照。(圖/資料照)

最終李泰安在「O直接証據」下於2016年仍遭判13年有期徒刑。這起「搞軌案」全案迄今仍疑雲重重；而當年爲李泰安辯護的律師吳漢成事後也以出書方式，分享這10年一路替李家人義務辯護的經過，縱使判決早已定讞、李泰安也已入監服刑，但他卻始終堅信李家人，認為搞軌案根本是「百年大冤案」。

當時李雙全否認為了詐保殺妻以死明志，甚至在輕生的前一天，還帶著雙胞胎兒子到殯儀館，待在亡妻的靈位前，請哥哥李泰安拍下合照，隔天就被發現穿著藍衣紅褲在家門前榕樹身亡，從激憤到平靜，最終無聲無息離世，留下外界一堆待解謎團。

案情宛如八點檔連續劇，天天都有不同的進展，而靈異事件也在李雙全輕生後，不斷傳出！兇手李雙全被列為嫌疑人，隔天身穿紅衣在家門口的榕樹上輕生，從此，李家門外的這棵榕樹開始鬼影幢幢。

陳氏紅琛的母親也曾透露，女兒曾回來託夢說自己是被害死的。(圖/資料照)

李雙全嫂子吳春芳曾接受媒體訪問時就曾提及「11點多要載她女兒回去，從我們家經過，女兒有看到我小叔站在門口，好像就看這樣子，因為我們家有神明會被擋在外面。」李泰安選擇砍樹救家運，但過程卻不幸砸中記者，禍不單行。

越南新娘陳氏紅琛差點含冤而死，陳氏紅琛的母親也曾透露，女兒曾回來託夢說自己是被害死的，死者陳氏紅琛母親阮氏錦兒說「夢到她（陳氏紅琛）臉鐵青、全身是血，說她是被害死的，之後再夢到她，她就一直躲起來。」媽媽想起女兒哭斷肝腸，陳氏紅琛甚至在夢裡指認兇手。

阮氏錦兒：「看到那個人平頭，臉不長，圓圓的。」夢裡男人的輪廓依稀還記得，沒想到媽媽看到台灣報紙臉色大變，夢裡的人不就是李泰安嗎？

曲折離奇的案情猶如小說情節，李家家破人亡，在檢警抽絲剝繭下，李泰安在2006年被屏東地檢署起訴，法院一度判李泰安無期徒刑，歷經高院4次審判，耗時10年，符合《速審法》減刑規定，李泰安最終在2016年被最高法院以共同殺人罪判處徒刑13年、褫奪公權6年確定，隔日就被拘提至台東監獄服刑，直到今年5月初，因縮短刑期800多天期滿出獄。

