中國稱台灣地位遭「七重鎖定」外交部：鎖定7000次也不會成真

中國外交部長王毅聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉今天（9日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他若不符中方立場，則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）8日至9日訪中。中國外交部網站9日凌晨發布王毅向瓦德福闡述台灣議題的內容，包括引述《開羅宣言》、《波茨坦宣言》與聯合國大會第2758號決議等。王毅聲稱，台灣的地位已經被「七重鎖定」，「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。」

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他不符中方立場則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」

蕭光偉指出，外交部嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約取代《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等政治文件，《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，且這個說法也獲國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉提到，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並且在1996年完成首次總統直選，確立由台灣民眾、透過民主程序選出中華民國政府，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣唯一的合法政府。

蕭光偉表示，中華民國台灣歷經2000年、2008年、2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主制度與主體意識，也充分展現台灣民眾致力守護自由與民主體制的堅定意志；而聯大2758號決議也同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣。

蕭光偉強調，基於以上史實可清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實，也只有台灣的民選政府才能在國際社會、多邊場域代表台灣及2300萬民眾，中國無權置喙與干預。

蕭光偉也說，瓦德福今年已數次引用聯合國憲章，禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也都彰顯德國對國際法，及以規則為基礎的國際秩序的重視，中方的任何片面不實主張、軍事威脅，都不利台海與整體區域的安全繁榮。

蕭光偉說，外交部強調，台灣將持續與包括德國在內所有理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區與世界的和平穩定與繁榮。

