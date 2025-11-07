沒反對！核二核三重啟？卓榮泰：尊重科學和專業決定

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

核二、核三重啟出現曙光。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時，對於核二、核三重啟沒有直接反對，他表示尊重科學和專業的決定。

核二、核三重啟？卓榮泰表示尊重科學和專業決定。（圖／立法院）

國民黨立委王鴻薇在立院質詢卓榮泰有關重啟核二、核三的態度。卓榮泰表示，他尊重專業分析與科學根據，如果專業和科學認為具備重啟的可能性，且安全無虞，在符合法律規範的前提下，他會請台電進行自主安全檢查程序，在檢查結果出爐後，再依結果做出最後判斷。

卓榮泰指出，核三廠在5月17日停役當天，他曾指示核三廠人員不能就此離開，對於核三廠的善後，與新核能技術，台電都要預作準備。他對新核能技術持開放態度。

