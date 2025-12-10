泰山股臨會 董事長劉偉龍避談全家與街口投資訴訟案

（中央社記者何秀玲台北10日電）泰山股東龍邦國際與保勝投資今天召集股東臨時會改選9席董事，大股東提名人選均全數獲選，現任泰山董事長劉偉龍續任，現場有股東詢問，全家與街口投資遭法院判決無效一事，劉偉龍表示，並非今天股東臨時會討論主題婉拒說明。

去年5月泰山才完成董事全面改選，公司派龍邦以股權優勢全拿下，董事皆為龍邦子公司保勝投資代表人，其中1名保勝投資法人代表為前泰山副董事長詹晉嘉。

今年10月，泰山大股東龍邦國際興業與保勝投資，依公司法第173條之1召集股東臨時會改選董事，詹晉嘉未列入大股東提名董事候選名單內，被解讀泰山創辦家族詹家形同全面退出。

廣告 廣告

泰山今天未說明再次改選原因，並由劉偉龍續任泰山董事長。

現場有股東詢問，今年9月智慧財產及商業法院判決，確認泰山董事會決議處分全家、街口投資等均無效，要求泰山說明訴訟進度。

劉偉龍皆以「不是今天股東臨時會討論的主題」回應，有股東對此不滿而中途離席，並表示「公司很壓霸，（相關進度）都不講」。

此外，此次股東臨時會中也同步討論解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為限制案，由於泰山本次當選董事多來自殯葬、營造等產業背景，有股東詢問未來泰山是否投資相關產業。

泰山委任律師黃福雄說明，本次董事兼任職務為個人生涯與事業安排所需，因此依法提出解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為限制案，並非泰山要規劃投入相關產業。

財務面也成為股東關注焦點。有股東也質疑，根據今年前3季財報，泰山存貨達新台幣16.98億元，較去年同期約11.35億元暴增5成，且現金流減少，剩下不到1/3，劉偉龍並未正面回覆股東提問，僅表示相關資訊均依規揭露。

會後劉偉龍接受中央社記者詢問，包括全家及街口後續訴訟、詹家人是否全面退出泰山等議題時，都僅以「今天不太適合」回應提問。

這次股東臨時會當選董事包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、湯順甄；獨立董事王財安、胡義福、陳威宇。（編輯：潘羿菁）1141210