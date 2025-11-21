產發署攜手模具業啟動「逆風騎行」 企業數據驅動突破低價紅海

生活中心／綜合報導

模具業，被譽為「工業之母」，是所有製造業的骨幹與靈魂。從日常使用的手機外殼、汽車零件，到高精密的醫療器材、半導體，都需要模具這項關鍵技術才能讓供應鏈完善。面臨全球多股逆風，台灣模具產業正面迎向突圍的關鍵時刻。

工研院機械所湯寶貞副組長在致詞中勉勵業者，申請政府資源借力使力，勇敢轉型。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

逆風中求變，奠定高階競爭力

由經濟部產業發展署指導、工研院主辦的「級設計驅動X製造升－模具應用升級輔導成果分享會」，邀請六家導入AI與智慧製造的標竿企業，分享如何將師傅的經驗轉化為數據資產、如何以數據化進行製程管理與優化，以領導者的魄力與AI協作帶領組織轉型，重新鍛鍊模具業的核心能力。工研院機械所湯寶貞副組長表示，模具不是配角，是百工百業的基石，也是供應鏈的靈魂，經濟部產發署更準備了八大資源協助業者進行數位優化與淨零轉型，協助企業再創高峰。

由經濟部產業發展署指導、工研院主辦的「設計驅動X製造升級－模具應用升級輔導成果分享會」，展現藉由AI賦能及數據驅動，分享轉型豐碩成果。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

〔設計升級〕用AI達成良率提升、開發期縮短、知識傳承

協誠鋼模在業界已服務30年，企業二代林研聖特助指出，藉由導入AI輔助資料庫，將資深師傅的經驗數據化，建立「好球帶」參數，有效縮短經驗傳承不足的痛點、並降低試模次數與昂貴材料的浪費;身為新幹線供應鏈的震保企業，面對客戶全檢的品質要求，盧光助協理則採用「製程可視化」，透過AI即時監控，提升模具良率，穩固客戶忠誠度;模具業過去常依賴『試誤法』在事後改良模具設計，君牧塑膠黃奕達協理則思維逆轉，導入『線上試模調機歷程追蹤系統』，讓設計環節更標準、更穩定。

(左起)均賀科技陳維哲經理、瑞皇精密林順福副總經理、鑫型精密林當財董事長、 台灣區模具公會張和明理事長、工研院機械所湯寶貞副組長、協誠鋼模林研聖特助、君牧塑膠黃奕達協理、震保企業盧光助協理，受益於政府資源，為模具產業注入數位管理思維。（圖／ITRI工業技術研究院提供）

〔製造升級〕降本、提質、增效，AI可以幫上忙

擁有華美集團資源的瑞皇精密藉由導入電腦輔助排程（CAPP）與知識管理系統，讓大學生與老師傅協作，將37年的技術經驗轉化為數位資產，林順福副總經理認為，最大的改變是「團隊管理文化」，從過去「資訊孤島」轉變為目標一致、進度透明的「共同看板作戰」。聚焦於鋅、鋁、鎂壓鑄模具鑫型精密除了持續推動數位優化，林當財董事長特別在「刀具管理」著力，數位化收集刀具磨耗數據，實現預防性管理 ，避免因刀具損壞造成停機與重工，進而提升接單競爭力；以成為「關燈工廠」為目標的均賀科技，這次則導入智慧網頁看板與條碼報工系統，陳維哲經理表示，面對產品線少量多樣的挑戰，製程升級讓生產資訊更智慧、更即時透明，大幅減少了溝通成本與管理浪費。

數位轉型是現在式 逆風突圍在此時

張和明理事長總結表示，數位轉型並非要取代老師傅，而是透過AI工具協助決策，讓經驗得以傳承，這正是模具產業提升核心競爭力的關鍵路徑。經濟部產發署將在115年度持續推動包括智慧化、低碳化等八大資源，持續推動產業升級。這場「逆風騎行」的改變正在發生，台灣模具產業正逐步從傳統黑手轉變為科技服務業，穩固其作為全球供應鏈靈魂的地位。

