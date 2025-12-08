



▲發現AI眼皮下的寶藏 擺脫大型股 獨創70%成長報酬。（圖／pexels提供）

4月關稅戰引發市場震盪後，AI產業體質再度被檢視。隨需求沒有因政策變數降溫，AI供應鏈在下半年快速回神，成台股反彈力道最強的一塊。其中，凱基台灣AI50（00952）在 4月至11月期間的反彈幅度超過70%，在同族群ETF中表現特別突出。

今年台股的AI熱潮不只停留在情緒面，而是出現在接單與出貨的實質數據。這波動能主要落在伺服器整機、PCB、高速傳輸材料與電源供應等領域，剛好正是00952持股集中度最高的區域。也因為直接對應生成式AI的需求，使整體成分股具備相對明確的成長性。

廣告 廣告

不同市值型ETF，00952選股架構更靠近「供應鏈位置」。它涵蓋AI上游材料、中游製程到下游伺服器整機，選擇的是目前AI出貨最直接、成長可觀的族群。這也讓它在沒有台積電加持的情況下，反而跑出更高彈性。

從同期間的ETF表現來看，可以看出差異：

半導體與AI類ETF4月至11月漲幅

•00891 中信關鍵半導體：43%

•00892 富邦台灣半導體：67%

•00941 中信上游半導體：52%

•00904 新光台灣半導體 30：55%

•00913 兆豐台灣晶圓製造：51%

•00947 台新台灣 IC 設計：68%

00952超過70%的反彈幅度位居前段班，僅少數檔接近表現，但仍未超越。代表00952押中方向，非單純依靠大型權值，是抓住供應鏈中成長最快的那幾段。

今年市場結構來說，大型龍頭並未主導全部漲勢，反而是中型、具明確接單動能的企業表現更亮眼。00952的母池設定為市值50億以上，因此能納入規模較小但成長潛力強的公司，在產業擴張期更容易被帶動。

此外，00952成分股集中在伺服器代工、AI電源、高速材料等領域，而這些領域是出貨節奏最明確的一段。AI伺服器建置仍是雲端大廠的主要投資方向，對台灣供應鏈的拉貨量也繼續增加，支撐這波ETF表現。

今年AI漲勢非靠情緒堆疊，是供應鏈基本面持續改善所帶動。00952表現也因此更具代表性：若成分股與 AI 實際需求連動度越高，在這段期間的反彈速度就越快。

想參與AI長線趨勢，又不希望暴露在單一個股風險的投資人，這類供應鏈主題ETF是種折衷方式。00952反彈的亮眼表現，凸顯出在AI產業鏈快速擴大階段，選擇成分結構更貼近出貨動能的ETF，確實較容易反映在報酬上。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

更多東森財經新聞報導



蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」

殲-15「2度雷達照射」日本F-15 北京回應了

德國自行車大廠破產 撐不住了！結束14年事業